Tupacs Tod: Neue Spuren aufgetaucht - Polizei ermittelt wieder

Bis heute sind die genauen Hintergründe zum Mord an Tupac Shakur nicht geklärt. Verschiedenen US-Medienberichten zufolge scheint es nun, fast 27 Jahre nach dem Tod des Rappers, eine neue Spur zu geben. Demnach habe die Polizei von Las Vegas im Rahmen ihrer Ermittlungen zu dem Fall ein Haus durchsucht. Gegenüber der Zeitung "Las Vegas Review-Journal" erklärte ein Polizeibeamter: "Es ist ein ungelöster Fall und hoffentlich können wir das eines Tages ändern." Ob die bereits am Montag durchgeführte Durchsuchung in Henderson, einer Nachbarstadt von Las Vegas, neue Erkenntnisse gebracht habe, ist derzeit nicht bekannt.

Tupac Shakur im Wagen erschossen

Am 7. September 1996 wurde auf Tupac "2Pac" Shakurs Wagen geschossen, nachdem dieser einen Boxkampf besucht hatte. Kurz zuvor war die Hip-Hop-Ikone in eine Auseinandersetzung mit Gangmitgliedern verwickelt, der legendäre Rapperstreit mit Notorious B.I.G. tobte. Wer hinter den Schüssen steckte, denen Shakur im Alter von 25 Jahren sechs Tage später erlag, bleibt bis heute ein Rätsel. Zudem ranken sich zahlreiche Mythen um den verstorbenen US-Amerikaner. So halten einige Fans des Rappers seinen Tod für eine Finte. Er sei, so eine der Verschwörungstheorien, nach Kuba zu seiner Tante Assata Shakur ausgewandert, die vom FBI auf der Liste der meistgesuchten Terroristen geführt wird.