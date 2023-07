"Käthe und ich – Im Schatten des Vaters": TV-Kritik zum Film mit Uwe Ochsenknecht

BAFTA-prämierte Serie

"Mood": Von Glamour keine Spur

ZDFneo zeigt die sechsteilige erste Staffel der provokanten Musical-Serie "Mood" an einem Stück. Darin will Sasha (Nicôle Lecky) hoch hinaus, muss dafür jedoch zuerst ihr Leben in den Griff bekommen. Die Serie wurde unter anderem mit zwei BAFTA Awards ausgezeichnet.

MEHR