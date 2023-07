"Stirb langsam": 35 Jahre Jubiläum: Familie von Willis veröffentlicht emotionalen Post

Vor mittlerweile 35 Jahren wurde der erste "Stirb langsam"-Streifen veröffentlicht. Seine Familie teilte anlässlich des Geburtstags der Reihe zwei emotionale Posts über die bis heute legendäre Rolle des an Demenz erkrankten Bruce Willis.

Es war der Katalysator seiner Karriere: Mit der Actionfilm-Reihe "Stirb langsam" wurde Bruce Willis Ende der 1980-er weltberühmt. Am 22. Juli jährt sich der Kinostart des Originals zum 35. Mal. Zum Jubiläum wirft Willis zweite Ehefrau Emma Heming-Willis nun einen emotionalen Blick zurück. Auf Instagram postete die 45-Jährige ein Video, das Willis und seine Töchter Mabel und Evelyn beim Besuch der Fox-Studios zeigt: Im Jahr 2018, schreibt Heming-Willis zu dem Clip, hätten sie und ihr Mann die Töchter auf das Fox-Gelände mitgenommen, "um einen Blick in die Archive zu werfen und das überlebensgroße Wandbild ihres Vaters zu sehen".

"Wir sind so stolz auf ihn" Der Clip zeigt, wie Willis mit den damals sechs und vier Jahre alten Mädchen an der Hand vor dem großen Gemälde herumläuft und wie sie mit Stoffhandschuhen ausgerüstet Requisiten wie etwa die Dienstmarke von Willis' Rolle John McClane begutachten. Untermalt wird der Clip von "Gimme Shelter" von den Rolling Stones.

Heming-Willis schreibt weiter: "Dieses Wandgemälde wurde 2013 vor Bruce enthüllt, um des 25. Jubiläums zu gedenken". Nun jähre sich der Jahrestag der Film-Premiere zum 35. Mal, "und der Rest ist Geschichte". Sie fährt fort: "Was Bruce in seiner Karriere erreichen konnte, wird uns nie verloren gehen. Wir sind so stolz auf ihn."

Stolz ist auch Willis' Tochter Tallulah aus seiner früheren Beziehung mit Schauspielerin Demi Moore: "So so so stolz", kommentiert die 29-Jährige unter dem Post: "Ich liebe ihn so sehr. Meine Papa Ikone." Auch etliche Willis-Fans kommentierten den Post: "Keine Sorge, wir haben alle tolle Erinnerungen an den unglaublichen Bruce Willis", schreibt eine Nutzerin.

In der mittlerweile fünfteiligen Action-Reihe "Stirb langsam" spielt Bruce Willis den New Yorker John McClane. Im ersten Film muss er barfuß und in ein weißes Unterhemd gekleidet gegen eine Gruppe Terroristen um Hans Gruber (Alan Rickman) kämpfen, die die Firmenweihnachtsfeier von McClanes Frau Holly (Bonnie Bedelia) stürmen.

Anfang 2023 teilte Bruce Willis mit, dass der Schauspieler an Frontotemporale Demenz erkrankt sei. Ein Jahr zuvor wurde bereits die Sprachstörung Aphasie diagnostiziert. Willis hat sich mittlerweile aus dem Filmgeschäft zurückgezogen.

