"ARD Crime Time: Doppelmord – Bluttat im Drogenrausch": Infos zur neuen Folge

Skurrile Geschichte beim Streaming-Anbieter

„How to Become a Cult Leader“: Das erwartet euch in der Dokuserie auf Netflix

Eine sarkastische Anleitung zum erfolgreichen Sektentum und eine Warnung zugleich: Netflix nimmt sich dem Thema der Sekten an – mit wahren, erschreckenden Beispielen, einem psychoanalytischen Blick und dem beliebten „Game of Thrones“-Darsteller Peter Dinklage als Erzähler. Ab dem 28. Juli bietet die entstandene Krimi- und Dokuserie auf Netflix mit sechs Folgen einen Einblick in menschliche Abgründe.

MEHR