"It's a sin": alle Infos zur britischen LGBTQ-Drama-Serie in der ZDF-Mediathek

Die britische Drama-Serie „It's a sin“ ist neu in der ZDF-Mediathek verfügbar und startet nun auch in der deutschen Medienlandschaft durch. Nach dem gleichnamigen Lied der Pet Shop Boys benannt, weist die mehrteilige LGBTQ-Serie ein mindestens ebenso großes Hit-Potenzial auf. Freundschaft, Liebe, Gefahren und das ewig schwebende Damoklesschwert des Todes sorgen für nie enden wollende Spannungsbögen.

Party im Pink Palace

Das Leben von Richie (Olly Alexander), Roscoe (Omari Douglas), Ash (Nathaniel Curtis), Colin (Callum Scott Howells) und Jill (Lydia West) in ihrer WG Pink Palace gleicht einer nicht enden wollenden Party. Die vier Schwulen und ihre beste Freundin teilen nicht nur die Wohnung, sondern auch die Dramen des Alltags miteinander. In den Achtzigerjahren des konservativen Londons sind Vorurteile, Diskriminierung und soziale Ächtung an der Tagesordnung. Vor allem das wie ein Krake um sich greifende HI-Virus rafft zahlreiche ihrer gemeinsamen Freunde dahin und zerstört tiefe Familienbande. Es beginnt ein spannender Wettlauf gegen die Zeit – um Leben und Tod.