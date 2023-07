Margot Robbie verhängt Kleiderordnung am "Barbie"-Set - sonst drohte satte Strafe!

Margot Robbie ist nicht nur die Hauptdarstellerin des Kinofilms "Barbie", die Schauspielerin kümmerte sich zudem um die Kleiderordnung am Set. Jeder wurde dazu verdonnert, einmal in der Woche Pink zu tragen, ansonsten setzte es eine saftige Geldstrafe. Wie die Kollegen auf die schrille Aktion reagierten, verriet nun Co-Star Ryan Gosling.

Nach der Weltpremiere des neuen "Barbie"-Films, der in Deutschland am 20. Juli in den Kinos anläuft, übertrumpfen sich die Kritikerinnen und Kritiker mit positiven Rezensionen. Das mag auch an der schillernden Starbesetzung liegen. "Barbie" wird gespielt von Hollywoodstar Margot Robbie (33), die Rolle des "Ken" übernimmt der zweifach "Oscar"-nominierte Kanadier Ryan Gosling (42). Letzterer plauderte nun im Gespräch mit dem "People Magazin" aus, dass es am Drehset etliche Maßnahmen gab, die das hochkarätige Team zusammenschweißen sollte.

Margot Robbie sammelte Geldbuße ein Eine davon war eine Art Kleiderordnung in Pink – höchstpersönlich eingeführt von Margot Robbie. Mit ihrer originellen Idee überraschte Robbie ihre Kolleginnen und Kolleginnen am Set. Die 33-jährige Schauspielerin kreierte für alle Mitarbeiter den "Pink Day". Einmal in der Woche, jeden Mittwoch, wurden alle Schauspieler und Mitarbeiterinnen dazu verdonnert, ein Kleidungsstück in Pink zu tragen.

Wer gegen diese Regel verstieß, wurde mit einer saftigen Geldbuße bestraft, die Robbie höchstpersönlich eintrieb – und laut Gosling sehr konsequent. Es sei eine "ordentliche Summe" herausgesprungen. Margot Robbie kümmerte sich nach Abschluss der Drehtage persönlich darum, den eingetriebenen Geldbetrag an eine Wohltätigkeitsorganisation zu übergeben.

Am "Barbie"-Set war selbst Robbie von der positiven Resonanz überrascht. Gosling verriet, dass die schräge Aktion auf unfassbar viel Zuspruch stieß. "Was wirklich besonders war, war die Begeisterung der männlichen Besatzungsmitglieder." Die ging sogar so weit, dass viele Kollegen richtig kreativ in ihrer Kleiderauswahl wurden. Gosling: "Am Ende des Films taten sich alle zusammen und nähten mit ihrem eigenen Geld rosa Crew-Shirts mit Regenbogenfransen."

Gute Stimmung am Set Das waren aber noch längst nicht alle Aktionen, die "Barbie"-Hauptdarstellerin Margot Robbie anzettelte. Wie ihre Kollegen wiederholt erzählten, bemühte sich Robbie permanent, die Stimmung aufzubessern. Sie organisierte etliche Teambuilding-Maßnahmen. So arrangierte sie eine Pyjamaparty für sich und ihre Barbie-Kolleginnen, die bei allen super gut ankam. Sogar die männlichen "Ken"-Darsteller durften vorbeikommen und Hallo sagen. Robbie sorgte für gemeinsame Fimeabende und führte einen Gruppenchat ein. "Margot war einfach großartig", lobt Co-Star Simu Liu (34). Und Ryan Gosling fügt hinzu: "Die Stimmung am Set war wirklich grandios!"