Lisa Marie Presley: Schönheitswahn - Todesursache von Elvis Tochter veröffentlicht

Damit hatte zu Beginn des Jahres niemand gerechnet: Am 10. Januar feierte Lisa Marie Presley noch an der Seite ihrer Mutter Priscilla Presley (78) bei den Golden Globe Awards in Beverly Hills, zwei Tage später war sie tot. Nach vielen Spekulationen über die Todesursache herrscht nun, ein halbes Jahr später, Gewissheit: Die Tochter des "King of Rock'n'Roll" Elvis Presley erlitt in ihrem Haus in Calabasas bei Los Angeles einen Herzinfarkt und starb im Alter von 54 Jahren an den "Folgen eines Dünndarmverschlusses". Das geht aus einem Dokument des zuständigen Gerichtsmediziners hervor, das jetzt dem US-Portal "TMZ" vorliegt.