"Sträter – Schnee, der auf Ceran fällt": Infos zum ersten Teil der Comedyshow

Mit Sprach-Akrobatik füllt Torsten Sträter die größten Hallen Deutschlands. An zwei Abenden zeigt das Erste mit "Sträter – Schnee, der auf Ceran fällt" das aktuelle Bühnenprogramm des Komikers.

Sträter – Schnee, der auf Ceran fällt (1) Comedy • 13.07.2023 • 22:50 Uhr

Auch wenn Wortakrobat Torsten Sträter, derzeit einer der beliebtesten Comedians des Landes, häufig im TV zu sehen ist, ein langes, ja komplettes Soloprogramm des Ruhrpott-Stoikers gab es schon länger nicht mehr in HD-Lach-Qualität. Was sich hiermit ändert: Sträters aktuelles Live-Programm mit dem lyrisch-schönen Titel "Schnee, der auf Ceran fällt" zeichnete der WDR in der Rhein-Sieg-Halle zu Siegburg auf.

"Das normale Leben" Seine persönlichen Erfahrungen, von denen er lose und in herrlich mäanderten Endlosschleifen der Komik berichtet, sammelte der sprachintellektuelle Komiker ohne Studium und höheren Schulabschluss im Leben selbst: Torsten Sträter war Herrenschneider und Slam-Poet, er arbeitete im Mobilfunkvertrieb und in der familieneigenen Spedition. Weil ihn aber "das normale Leben", welches er so wunderbar eigen in der Kunst reflektiert, nicht auslastete, wurde er Schriftsteller, Vorleser und Comedian. Mittlerweile hat der 56-Jährige mit der Mütze fast alle in Deutschland vergebenen Preise gewonnen: unter anderem den Kleinkunst-, Comedy- und 2022 auch dem Grimme-Preis.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Noch mehr Sträter im TV Teil zwei von Torsten Sträters des Bühnenabends läuft exakt eine Woche später, am Donnerstag, 20. Juli, ebenfalls um 22.50 Uhr. Wer von dem Dortmunder nicht genug bekommen kann, kann schon am Freitag, 14. Juli, am späten Abend das ZDF einschalten. Um 23.25 Uhr läuft dort "Torsten Sträter: Im Rahmen meiner Möglichkeiten" – ein Programm des Komikers, das 2018 beim 3satfestival in Mainz aufgezeichnet wurde. Bei der 45-Minuten-Show handelt es sich um eine exklusive Zusammenstellung von Sträters (damaligen) Geschichten.

Sträter – Schnee, der auf Ceran fällt (1) – Do. 13.07. – ARD: 22.50 Uhr