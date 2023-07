"XY gelöst": Infos zur Doppelfolge der True-Crime-Reihe im ZDF

Sven Voss beschäftigt sich in der zweiten neuen Doppelfolge von "XY gelöst" mit dem Mord an einer zweifachen Mutter. Die 40-Jährige verschwand plötzlich am Valentinstag 2008. Ihre Leiche wurde nur durch einen geschickten Trick der Ermittler gefunden.

XY gelöst Doku • 12.07.2023 • 20:15 Uhr

"Verwischte Spuren" beschäftigen Sven Voss in der zweiten neuen Doppelfolge der True-Crime-Reihe "XY gelöst" im ZDF: Am Beispiel einer zweifachen Mutter erzählt der Mordermittler Franz Wirges von den Besonderheiten von Vermisstenfällen. Die 40-Jährige verschwindet am Valentinstag 2008 plötzlich. Die traumatisierte Familie wird jahrelang von einem Seelsorger betreut. Auch er kommt in dem "Aktenzeichen XY"-Ableger zu Wort. Außerdem schildert Wirges, wie er durch einen Trick schließlich nach einer langen Suche die Leiche der Frau findet.

Rätselhafte Blutspuren am Tatort Ähnlich tragisch ist auch der Mordfall an Anton Fanger: Der 48-jährige Finanzbeamte wird 2008 in seinem Haus hinterrücks erschossen. Am Tatort werden rätselhafte Blutspuren gesichert: Stammen sie vom Täter oder von jemand anderem? Soko-Chef Gerd Hartmann stürzt sich in die Ermittlungen, die schon bald ein Geflecht voller Lügen, Betrug und falscher Spuren zutage fördern. Zahlreiche Indizien führen trotz mangelnder Beweise zu einem Gerichtsprozess, in dessen Verlauf weitere Enthüllungen aus der Vergangenheit des Mörders bekannt werden.

"XY gelöst" erzählt von kniffligen Kriminalfällen, die auch in "Akte nzeichen XY...ungelöst" behandelt wurden. Alle vier Folgen der Staffel zwei sind seit 28. Juni in der ZDFmediathek abrufbar.

XY gelöst – Mi. 12.07. – ZDF: 20.15 Uhr