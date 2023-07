"Putins Schattenkrieg – Russlands Geheimmissionen in Nordeuropa": Infos zur Investigativ-Doku bei ARTE

Zumindest Urlauber, die stressfreie Ferienzeiten in vermeintlich fast unberührter, nahezu menschenleerer Natur suchen, fühlen sich im hohen Norden Skandinaviens recht wohl am äußeren Ende der Welt – ein Idyll der Ruhe, fern aller Aufregungen. Die neue Dokumentation "Putins Schattenkrieg – Russlands Geheimmissionen in Nordeuropa", für die ein skandinavisches Investigativ-Team über ein Jahr hinweg recherchierte und die ARTE nun in deutscher Erstausstrahlung zeigt, erschüttert dieses Bild. Nord- und Ostsee haben sich zu einem neuen Krisenschauplatz entwickelt – zumindest für die Geheimdienste. Mit großer Sorge registriert man im Westen, dass immer öfter russische Agenten potenzielle strategische Ziele auskundschaften – etwa militärische Überwachungs-, aber auch Windenergie- und Offshore-Öl-Anlagen.