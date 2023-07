„Survival of the Thickest“: Alle Infos zur Netflix-Komödie

Netflix veröffentlicht am laufenden Band neue Serien und am 13. Juli 2023 erscheint mit „Survival of the Thickest“ eine weitere Produktion. Sie basiert auf dem gleichnamigen Buch, das die Stand-up-Komikerin und Schauspielerin Michelle Buteau im Jahr 2020 herausgebracht hat. Das Buch besteht aus autobiografischen Essays, in denen Buteau unter anderem über ihre vielen Freundschafts- und Dating-Desaster schreibt. Zusammen mit Danielle Sanchez-Witzel entwickelte Buteau auch die Serie und übernimmt außerdem die Hauptrolle.

Die Hauptdarsteller von „Survival of the Thickest“

Michelle Buteau, die Schöpferin und Hauptdarstellerin der Serie, ist seit 2001 als Stand-up-Komikerin tätig und zählt zu den erfolgreichsten weiblichen Personen in diesem Bereich. Zudem ist sie seit 2011 in diversen Filmen und Serien zu sehen. Netflix-Abonnenten könnten sie eventuell aus der Serie „Matrjoschka“, der Miniserie „Stadtgeschichten“ oder dem Film „Always Be My Maybe“ kennen, die alle 2019 erschienen. Zudem ist auf Netflix ihr Stand-up-Special „Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia“ zu sehen, für das sie 2021 als erste Frau überhaupt einen Critics’ Choice Television Award für das beste Comedy-Special erhielt. Eine Hauptrolle in „Survival of the Thickest“ übernimmt zudem Tone Bell. Er spielt Khalil. Serien-Fans könnte er durch sein Mitwirken in „Alex und Whitney – Sex ohne Ehe“, „Bad Judge“ oder „The Flash“ bekannt vorkommen. Auch in der Netflix-Serie „Disjointed“ von 2017 und 2018 gehörte er zum Cast. Zudem spielt Tasha Smith eine tragende Rolle als Marley in „Survival of the Thickest“. Sie ist seit den 1990er-Jahren in verschiedenen Serien und Filmen zu sehen. Die bekanntesten Produktionen waren dabei „Chicago Hope – Endstation Hoffnung“, „Without a Trace – Spurlos verschwunden“ und „Keine halben Sachen 2 – Jetzt erst recht!“.