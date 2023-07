"Curveball – Wir machen die Wahrheit": TV-Kritik zur Free-TV-Premiere des Spielfilms

Wie wenig Verlass auf die deutschen und die amerikanischen Geheimdienste bisweilen ist, konnte man etwa in Afghanistan beobachten, wo die Taliban weitaus schneller als erwartet die Macht wieder übernahmen. Den wohl verheerendsten Fehler der jüngeren Geschichte aber machten die westlichen Dienste, als die USA und Großbritannien 2003 nach einem Vorwand suchten, um in den Irak einzufallen.

Rafid Ahmed Alwan, ein aus dem Irak geflohener Ingenieur, behauptete nach seiner Ankunft in Deutschland, Saddam Hussein lasse in seinem Land Massenvernichtungswaffen produzieren. Eine Lüge, wie sich herausstellen sollte – und dennoch marschierten Amerikaner, Briten und ihre "Koalition der Willigen" in den Irak ein, stürzten Hussein, töteten Tausende und besetzten das Land. Die deutsche Politsatire "Curveball – Wir machen die Wahrheit" (2021) basiert auf diesen so absurden wie erschreckenden Ereignissen.