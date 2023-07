"AC/DC Forever Young": Infos zur Doku über die legendäre Hard-Rock-Band

Jeder kann mit mitgrölen, jeder hat sofort die Luftgitarre zur Hand: Mit Songs wie "Thunderstruck", "T.N.T" und "Highway To Hell" landete die Musikgruppe AC/DC zeitlose Hits, weltweit verkaufte die australische Hard-Rock-Band mehr als 200 Millionen Alben, davon 69 Millionen Exemplare in den USA. Bis heute sind die Songs der Band auf der ganzen Welt beliebt, und Angus Young und Co haben, wie man hört, immer noch Lust aufs Touren und weiter am eigenen Legendenstatus zu basteln. Die Filmemacher Dominique Mesmin und Marie-Claire Javoy fassen in der Dokumentation "AC/DC Forever Young" die wichtigsten Meilensteine der Band zusammen. Im Anschluss folgt "AC/DC – Live At River Plate", ein Live-Zusammenschnitt von drei Konzerten aus Argentinien (2009).