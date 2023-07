"Dr. Strange": Kehrt Benedict Cumberbatch als Marvel-Held zurück?

Es gibt gute Nachrichten aus dem Marvel-Universum: Benedict Cumberbatch könnte als "Dr. Strange" zurückkehren. Das deutete der Schauspieler jedenfalls nun in einem Interview an.

Benedict Cumberbatch könnte in seiner Rolle als Dr. Strange auf die Leinwand zurückkehren: Das deutete der 46-jährige Schauspieler nun bei einem Gastauftritt in der "JW3 Speaker Series" an, wie das Branchenmagazin "Deadline" schreibt: "Nächstes Jahr sind einige Marvel-Kapriolen in der Mache", erklärte er. Noch ist aber unklar, ob es sich dabei um einen dritten "Doctor Strange"-Film oder einen anderen Marvel Cinematic Universe-Ableger, wie den auf das Jahr 2025 verschobenen "Avengers: The Kang Dynasty" handelt.

Vorgeschmack auf weiteren "Dr. Strange"-Film In seinem letzten Film "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (2022) gab es jedenfalls ein offenes Ende, das genügend Interpretationsspielraum lässt: "Er hat einen Übergriff verursacht und wir werden das wieder in Ordnung bringen", sagt Clea (Charlize Theron) in einer Post-Credit-Szene. Strange antwortet auf die Frage, ob er daher Angst habe, kurz angebunden: "Nicht im Geringsten".

"Wir wussten, dass wir Clea einführen wollten. In den Comics ist sie Stranges große Liebe, und ich hatte das Gefühl, dass Strange zu Beginn unseres Films noch nicht so weit war, dass er die Liebe seines Lebens treffen konnte", erklärt der Drehbuchautor des Films, Michael Waldron, die Szene im Gespräch mit dem Gadget-Blog "Gizmodo". "Und nachdem sie ihm ihre Weisheit gegeben hat, keine Angst davor zu haben, jemanden zu lieben, hatten wir das Gefühl, dass es richtig war, einen Vorgeschmack auf das zu geben, was mit ihm und Clea passieren könnte", sagte Waldron laut "Deadline". Er habe das Gefühl, den Kreis mit ihm und Christine Palmer, Stranges Kollegin und Chirurgin im Metro-General-Hospital, schließen zu müssen.

Cumberbatch schlüpfte bereits mehrfach in die Rolle des Dr. Stephen Strange, erstmals im Jahre 2016. Es folgten "Thor: Ragnarok" (2017), "Avengers: Infinity War" (2018), "Avengers: Endgame" (2019) und "Spider-Man: No Way Home" (2021) – und bald vielleicht noch ein siebter Film oder Ableger.