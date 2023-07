Adele warnt Fans: "Hört auf, Dinge auf den Künstler zu werfen!"

Es ist ein gefährlicher Trend, der sich bei immer mehr Konzerten zeigt: Künstlerinnen und Künstler werden während ihrer Bühnen-Performances mit den verrücktesten Gegenständen aus den Publikumsreihen beworfen. Sängerin Adele warnt jetzt ihre Fans während einer Show – und das mit Nachdruck: "Hört auf!".

Popstar Adele will sich nichts gefallen lassen – auch nicht von ihren Fans: "Habt ihr gemerkt, dass die Leute im Moment die verdammte Show-Etikette vergessen?", fragte die Sängerin hre Fans während einer "Weekends With Adele"-Show in Las Vegas und fuchtelte mit einer T-Shirt-Kanone herum. Damit spielte sie auf den Trend an, Künstler auf der Bühne mit verschiedenen Gegenständen zu bewerfen. Die 35-jährige Popsängerin empörte sich weiter über das Verhalten des Publikums: "Die Leute werfen einfach Sch.... auf die Bühne, habt ihr das gesehen?" Adeles Warnung ließ wenig Interpretationsspielraum: "Traut euch, etwas nach mir zu werfen und ich bringe euch um!", scherzte sie. Doch ihre Botschaft war ernst gemeint: "Hört auf, Dinge auf den Künstler zu werfen ... Ich habe diese Leute gesehen. Diese Leute sind verrückt".

Künstler werden auf Bühne attackiert Dass immer mehr Konzertbesucher und -besucherinnen die verrücktesten Sachen auf die Bühne werfen, zieht teilweise verheerende Folgen nach sich, wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet. So wurde die US-amerikanische Popsängerin Bebe Rexha ("Say My Name") während eines ihrer Konzerte im Juni in New York von einem Telefon im Gesicht getroffen. Der Schlag traf die 33-Jährige so hart, dass sie von der Bühne stürzte und ein blaues Auge davontrug. Die Polizei konnte einen 27-jährigen Mann dingfest machen und wegen Körperverletzung anklagen.

Dabei blieb es längst nicht: Nur einen Tag nach diesem Vorfall rannte ein Konzertbesucher während einer Performance von Ava Max ("Sweet but Psycho") auf die Bühne und ohrfeigte die Sängerin, wie "Variety" schrieb. "Er schlug mich so fest, dass er mein Auge zerkratzte", berichtete die 29-Jährige anschließend auf Twitter. "Er wird nie wieder zu einer Show kommen". Auch Kelsea Ballerini (29) wurde bereits Opfer derartiger Attacken: "Wenn du dich jemals nicht sicher fühlst, lass es bitte jemanden in deiner Nähe wissen", appellierte die Sängerin an ihre Kolleginnen und Kollegen. "Wenn euch jemand zu sehr bedrängt oder ihr einfach nur ein ungutes Gefühl habt, dann meldet es einfach immer".