"Das rechte Leben – Eine Jugend in Polen": TV-Kritik zum Film bei ARTE

Während die Rechtsextremen gegen Homosexualität und Pädophilie demonstrieren, beten Angehörige einer vorpriesterlichen Bruderschaft im Wald hingebungsvoll den Rosenkranz. Ein Glück für den 22-jährigen Antek, dass er, so zwischen die Fronten geworfen, die lebensfrohe Veronika findet. Frantek kommt ihretwegen zu dem Schluss, dass die von der Kirche propagierte Enthaltsamkeit vor der Ehe nicht richtig ist. "Es kann gut und schön sein", so behauptet er und zieht mit Veronika in der LGBTQ-Demonstration mit. – Die junge polnische Regisseurin Hana Nobis zeichnet in ihrem Film "Das rechte Leben – Eine Jugend in Polen" (2023) ein Jahr im Leben des Studenten Antek nach, wobei sie sich sich jederzeit in der Mitte zwischen Dokumentation und Spielfilm bewegt. Locker sind die Szenen um Antek miteinander verbunden, das Ende bleibt offen.