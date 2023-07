Andrea Kiewel äußert sich nach Po-Grapscher im ZDF-"Fernsehgarten"

Eine Aktion in der letzten Ausgabe des ZDF-"Fernsehgarten" sorgte für Aufsehen: Ein Zuschauer fasste Andrea Kiewel während der Moderation an den Po. Nun hat sich "Kiwi" zu dem Aufreger zu Wort gemeldet.

Schunkeln, grölen, Rudelkostümierung, trinken: Am Sonntag herrschte im "Club Fernsehgarten" echtes Ballermann-Feeling. In der Urlaubsausgabe des ZDF-"Fernsehgarten" schwappte die Stimmung über, auch bei Andrea Kiewel: Die Moderatorin knutschte Schlagerkönigin Beatrice Egli vor laufender Kamera fast nieder. Von der auch körperlich ausgelassenen Stimmung ließ sich ein Zuschauer anstecken und ging im Kurzinterview mit Kiwi auf Vollkontakt: "Jetzt hat der mir an den Po gefasst", empörte sich "Kiwi". Im Interview mit "Bild" ruderte die 58-jährige Blondine nun zurück: "Ach, der arme Kerl. Das war ja nicht wirklich betatscht. Es ist doch so: Wenn einer steht und der andere sitzt, dann berührt man sich eben ganz komisch", resümiert sie das Erlebte.

Es passierte, als Kiewel – ganz in Gelb gekleidet – sich zu den Zuschauern gesellte, um einen ebenfalls in Gelb gekleideten Mann nach seinen Urlaubsplänen zu befragen. Als die Moderatorin in gebückter Haltung ihren Arm um ihn legte, landete seine Hand kurz auf ihrem Gesäß. Als die Moderatorin ihn sofort darauf hinwies, schien ihm die Situation sichtlich unangenehm. Kiewel entschärfte nun die Umstände, nachdem der Vorfall mediales Interesse erregt hat.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Andrea Kiewel: "Frauen dürfen das doch auch" Damit sei für sie das Thema auch vom Tisch, erklärte die gebürtige Berlinerin, die sich im "Bild"-Interview über einen weiteren "Vierjahresvertrag" als Moderatorin des "Fernsehgartens" freute, für den sie seit 2014 am Mikrofon steht. Auf die Frage wie sich das mit ihrer bald startenden SAT.1-Sendung "Kiwis große Partynacht" vereinbaren lasse, antwortete sie: "Thomas Gottschalk moderiert doch auch seit Jahren auf allen Sendern, also bei RTL und ZDF. Frauen dürfen das doch auch – und das freut mich auch." Kiewels Show soll nach dem Start im kommenden Jahr mit vier Episoden, in denen Stars wie Peter Maffay, Anastacia, Andrea Berg und Johannes Oerding auftreten, im TV zu sehen sein.

Die nächste Ausgabe "ZDF-Fernsehgarten" hingegen gibt es schon am Sonntag, 9. Juli – und läuft unter dem Motto "Es lebe der Sport".