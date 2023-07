Bill Hader: "Barry"-Darsteller verrät im Interview, warum Serie nach vierter Staffel aufhört

Im Interview mit prisma erinnerte sich der Filmemacher an seinen letzten Tag am Set: “Ich war einfach nur ergriffen, als ich mein ganzes Team und alle Schauspieler zusammen gesehen habe. Diese Menschen haben für die Serie so hart gearbeitet und Zeit mit ihrer Familie geopfert. An unserem letzten Drehtag war es kalt und regnerisch, aber wir haben trotzdem zusammen gelacht und hatten eine gute Zeit.” Bill Hader ergänzte voller Stolz: “Ich hatte das Gefühl, das ich jedem einzelnen Menschen etwas schuldig bin. Ich habe ihnen mit einer Rede versucht zu danken und habe dabei plötzlich angefangen zu weinen. Das war mir so peinlich, aber gleichzeitig war es auch ein wunderschöner Moment. Wie ein Fest der Liebe.” Was der 45-Jährige jetzt vorhat? Gegenüber prisma offenbarte Bill Hader: “Ich will jetzt erstmal ganz viel schlafen und Urlaub machen. Ich war seit 12 Jahren nicht mehr im Urlaub. Ich habe es dringend nötig! Danach bin ich dann wieder bereit, mich an neue Drehbücher zu setzen und vielleicht eine neue TV-Serie zu kreieren. Wer weiß!”