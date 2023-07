"SAT.1 SPEZIAL. Der Urlaubscheck: Ingo Lenßen – Die Strandkanzlei": TV-Kritik zur Info-Sendung

Man kann wohl behaupten, dass bald jeder Urlauber und jede Urlauberin eine kleine Horrorgeschichte auf Lager hat: Der Flug hatte Verspätung oder wurde gestrichen, die Zimmerreservierung war nicht auffindbar, das Hotel sah auf den Fotos doch ganz anders aus – oder man wurde betrogen, beklaut und vielleicht sogar ausgeraubt. Es gibt nichs, was es nicht gibt, und wenn man sich im Ausland befindet und entspannen will, kommen Probleme dieser Art ganz besonders ungelegen – da hat man sich doch eigentlich auf Erholung eingestellt. Für solche Fälle zauberte SAT.1 nun Kultanwalt Ingo Lenßen (59) aus dem Hut. Im Rahmen der Sendung "Der Urlaubscheck: Ingo Lenßen – Die Strandkanzlei", dem Finale eines dreiteiligen "SAT.1 Spezials", leistet er am berühmt-berüchtigten "Ballermann" juristische Hilfestellung. Die Feiermeile, ein Markenzeichen Mallorcas, ist bei den Deutschen sehr beliebt und ein viel besuchtes Ausflugsziel – und leider auch ein Eldorado für so manche Betrügereien.

Hilfreiche Tipps für die Urlaubsplanung

Was also tun, wenn nach drei, vier (oder mehr) Bier plötzlich das Portemonnaie weg ist? Oder die Autovermietung die Kaution nicht zurückzahlen will? Der TV-Kultanwalt, der bereits in seiner Sendung "Lenßen live – Der Kultanwalt am Telefon" menschennah und situativ agiert, steht in seiner "Strandkanzlei" den Betroffenen mit (juristischem) Rat und Tat zur Seite: Er weiß, worauf es ankommt, deckt Fallstricke auf und gibt hilfreiche Tipps für die Urlaubsplanung, damit man erst gar nicht in die Bredouille kommt. Damit feiert Lenßen, Fachanwalt für Strafrecht, nach seiner Absetzung im Dezember 2022 sein TV-Comeback.