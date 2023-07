Daniela Katzenberger bricht Schweigen: "Ganze Familie zerbrochen"

Die Trennung von Iris Klein und ihrem Ehemann Peter Klein hat die Familie der Kult-Blondine schwer belastet. Erstmals spricht Daniela Katzenberger offen darüber, wie die hässliche Trennung abgelaufen ist. Die 56-Jährige selbst bedankt sich für die emotionale Unterstützung ihrer Tochter in der schweren Zeit.

Jetzt spricht die "Katze"! In der aktuellen Folge ihrer Reality-Doku "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" (mittwochs, 20.15 Uhr, RTLZWEI) äußert sich die 36-Jährige erstmals ausführlich zur Trennung ihrer Mutter Iris Klein von ihrem Ehemann Peter Anfang des Jahres. Iris Klein wirft ihrem Partner vor, dass er sie in Australien mit "Dschungelkamp"-Begleitung Ivonne Woelke betrogen habe. Peter Klein bestreitet dies, aber beide Parteien liefern sich bis heute einen erbitterten Rosenkrieg.

Iris Klein berichtet in der Sendung, dass sie kalt erwischt worden sei: "Ich habe ja aus den Medien davon erfahren", erklärt die 56-Jährige. Sie sei jedoch schon vorher misstrauisch gewesen, da sich Peter Klein verändert habe. Ihr Vorwurf: "Er hätte sich sauberer trennen können."

Ihre Tochter Daniela sei in der schlimmen Trennungszeit eine große Stütze für sie gewesen, erklärt Iris Klein. Daniela habe sie jeden Tag besucht, Essen mitgebracht und sich um sie gekümmert: "Aber sie konnte ja nichts essen", berichtet die "Katze" besorgt. Im Gespräch mit Ehemann Lucas Cordalis macht sich die 36-Jährige Gedanken darüber, wie der nächste Mann für ihre Mutter sein sollte: "Ich frage mich ganz oft: Welcher Mann passt zu meiner Mutter? Die ist schon sehr speziell und sehr emotional. Die hat ein gutes Herz – man muss es suchen, aber es ist da", beteuert Daniela Katzenberger.

Die Blondine regt sich in der Sendung auch über "famegeile Trittbrettfahrer" auf, die ihre Mutter aus unehrlichen Gründen daten würden: "Einer ist ja sofort zur 'Bild' gerannt und hat gepostet. Aber die hat so eine Angst, allein zu sein, dass ihr das scheißegal ist, dass sie dafür benutzt wird", ärgert sich Daniela, "die checkt das dann nicht". Ihre Mutter, die bereits viermal verheiratet war, könne nicht gut allein sein, sei ein absoluter Beziehungsmensch. "Das mit Peter war schon ein absoluter Glücksfall. Tja, aber nichts ist für immer", bilanziert die "Katze".

Was Daniela Katzenberger zum Zeitpunkt der Dreharbeiten noch nicht ahnen konnte: Ihre Mutter verliebte sich schnell wieder und ist in einer neuen Beziehung – mit einem geheimnisvollen "Mr. T." Noch hat Iris Klein ihren neuen Partner nicht der Öffentlichkeit vorgestellt. Andere Veränderungen teilt die 56-Jährige hingegen weiter gern mit ihren Followern: So hat sie sich nicht nur die Lippen aufspritzen, sondern auch ihre Brüste vergrößern lassen. Ihren neuen Lover scheint die runderneuerte Iris zu gefallen, wie sie auf Instagram verriet: "Er findet sie jetzt schon mega!"