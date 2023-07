Lola Weippert gibt Finanzspritze: "Ich bezahle eure Rechnungen"

"Ich hoffe, euch dadurch zu entlasten": Mit einer ungewöhnlichen Aktion hat sich Lola Weippert an ihre Instagram-Follower gewandt. In einem Post kündigte die TV-Moderatorin am Mittwoch an, sie wolle bedürftige Fans finanziell unterstützen. Unter ein Bild, das die 27-Jährige im weißen Sommerkleid und mit wehendem Haar zeigt, schrieb sie: "Ich bezahle eure Rechnungen."