Disney-Star CoCo Lee mit 48 Jahren gestorben

CoCo Lee ist tot. Wie ihre Schwestern Carol und Nancy in einem gemeinsamen Instagram-Post informierten, ist die Sängerin und Schauspielerin am vergangenen Mittwoch verstorben. Sie wurde 48 Jahre alt. "Am 2. Juli beging sie zu Hause einen Suizidversuch und wurde in ein Krankenhaus gebracht", besagt der Instagram-Post. "Trotz der größten Bemühungen des Krankenhauspersonals, sie zu retten und aus dem Koma aufwachen zu lassen, verstarb sie am 5. Juli 2023." Lee hinterlässt einen Ehemann und zwei Stiefkinder.