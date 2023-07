"The Out-Laws": Alle Infos zur hochkarätig besetzten Actionkomödie von Netflix

Geballte Action und eine ordentliche Ladung Humor: Mit diesem Versprechen locken Actionkomödien ihr Publikum in den Kinosaal oder auf die heimische Couch und vor den Fernseher. Mit „The Out-Laws“ startet am 7. Juli genau so ein Film auf der Streaming-Plattform Netflix. Was euch bei der Actionkomödie erwartet und auf welchen Cast ihr euch freuen könnt, erfahrt ihr hier.

Hochzeitspläne und ein Raubüberfall – darum geht´s in „The Out-Laws“ Das erste Mal die Eltern des Partners oder der Partnerin treffen – das muss nicht, kann aber sehr aufregend sein. Man will schließlich einen guten Eindruck machen, denkt sich zumindest Owen Browning. Der junge Bankangestellte steht kurz davor, endlich die Eltern seiner großen Liebe Parker kennen zu lernen. Höchste Zeit, denn Owen und Parker sind verlobt und wollen bald heiraten. Kurz nachdem seine zukünftigen Schwiegereltern in der Stadt eingetroffen sind, macht Owen eine schreckliche Erfahrung: Die Bank, für die er arbeitet, wird während seiner Arbeitszeit von den berüchtigten Ghost Bandits überfallen. Die kommen Owen aber auf eine seltsame Weise bekannt vor.

Eine kultige Familie und der berühmteste Agent aller Zeiten: Der „The Out-Laws“-Cast Vor allem Serienfans dürfen sich in „The Out-Laws“ auf bekannte Gesichter freuen. So spielt Adam DeVine die Rolle von Owen. DeVine dürfte besonders Fans der US-Sitcom „Modern Family“ ein Begriff sein. In der Serie rund um drei miteinander verwandte/verschwägerte und zugleich sehr unterschiedliche Familien verkörpert DeVine den liebenswürdigen Makler Andy, der zwischenzeitlich mit Haley Dunphy in einer Beziehung ist. Ebenfalls keine Unbekannte ist die Darstellerin von Owens Verlobter Parker. In Ihre Rolle schlüpft Nina Dobrev, die von 2009 bis 2017 in einer Doppelrolle als Elena Gilbert und Katherine Pierce in der Fantasy-Mystery-Serie „The Vampire Diaries“ zu sehen war.

Billy, der Vater von Owens Verlobter Parker, wird von niemand Geringerem als dem früheren „James Bond“-Darsteller Pierce Brosnan gespielt. Brosnan schlüpfte zwischen 1995 und 2002 vier Mal in die Rolle des wohl berühmtesten Agenten der Filmgeschichte. Im Trailer zu „The Out-Laws“ findet sich sogar eine witzige Anspielung darauf. Abgerundet wird das Star-besetze Vierergespann durch Ellen Barkin (u. a. „The Big Easy“ oder „“This Boys Life“). Mit Mitzi Roth spielt sie ebenfalls eine kleine Rolle in „Modern Family“. In „The Out-Laws“ verkörpert sie Lily, die Mutter von Parker. Wer einen dieser Stars mal wieder in einem Film sehen will, sollte sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen.