True-Crime-Reihe "XY gelöst": ZDF-Zuschauer decken Mordfall auf

Es ist ein Anblick, der auch hart gesottene Verbrechensbekämpfer tief erschüttert: In einer abgelegenen ehemaligen Kiesgrube tief in einem Wald in der Nähe von Kleve wird im Dezember 1996 eine Männer-Leiche gefunden. Nackt und brutal entstellt. Wie sich später herausstellt, muss der Tote gefoltert worden sein. Allein 17 massive Schläge trafen seinen Kopf. Sein Gesicht ist so stark zerschmettert, dass eine Identifizierung über Pressefotos unmöglich scheint.