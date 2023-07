"ran racing: DTM 2023 live vom Norisring": Infos zum Kultrennen bei ProSieben

ProSieben überträgt live das sechste Rennen der "DTM 2023". Dieses Mal starten die Rennfahrer am Norisring in Nürnberg.

Ende Mai begann die 37. DTM-Saison, die an der Motorsport Arena Oschersleben losging. In insgesamt 16 Wertungsläufe an acht Rennwochenenden kämpfen die Teams und Fahrer um die Krone des Tourenwagensports. Nun gastiert der DTM-Tross an einer der legendärsten Rennstrecken des Landes. Am Norisring in Nürnberg stellen sich die Stars der Szene wie Tim Heinemann (Toksport WRT), Franck Perera (SSR Performance) und Christian Engelhart (Toksport WRT) der wilden Jagd. ProSieben überträgt das sechste Rennen der Saison live.