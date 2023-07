"Role Models: Giulia Gwinn": TV-Kritik zur Doku über die Profi-Fußballerin

Im Fokus der Folge der ZDFkultur-Reihe steht Profi-Kickerin Giulia Gwinn. Nach einem Kreuzbandriss im Herbst hat es die Fußballerin nicht in den erweiterten Kader für die bevorstehende Weltmeisterschaft geschafft. Doch davon lässt sich die Kämpfernatur nicht unterkriegen.

Role Models: Giulia Gwinn Porträt • 09.07.2023 • 00:00 Uhr

Die Europameisterschaft 2022 in England gilt als Wendepunkt des deutschen Frauenfußballs: Zum ersten Mal war der Sport hierzulande ein Massen-Event – in Sachen Einschaltquoten, aber auch, was die landesweite Begeisterung anbelangt. Allen voran Giulia Gwinn steht seit dem Turnier im Vorjahr im Fokus der Öffentlichkeit: Auf Instagram etwa hat die Mittelfeldspielerin mehr als eine halbe Million Follower. So viele, wie die restliche Frauenfußballnationalmannschaft zusammen.

WM-Aus nach Kreuzbandriss In einer neuen Ausgabe der ZDFkultur-Reihe "Role Models" porträtiert Sven Haeusler nun die junge Frau, die sich wie ihre Teamkolleginnen trotz ihres Erfolges immer wieder sexistische und herabwürdigende Kommentare anhören muss. An Aufgeben ist für Giulia Gwinn trotzdem nicht zu denken – auch dann nicht, wenn ihre eigene Gesundheit zur größten Herausforderung wird. Bereits in der Vergangenheit hatte die 23-Jährige immer wieder mit schweren Verletzungen zu kämpfen. Im Herbst 2022, wenige Monate nach der EM, riss sich Gwinn im Training der Nationalmannschaft zum zweiten Mal das Kreuzband.

Ein herber Rückschlag für die Außenverteidigerin des FC Bayern, deren Ziel es war, bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland (Start: 20. Juli) auf dem Platz zu stehen. Trotz monatelanger Reha steht mittlerweile fest: Beim ersten Spiel der deutschen Mannschaft am 24. Juli wird sie nicht dabei sein. "Giulia ist zwar mit ihrem Rehaplan sehr weit, jedoch fehlen ihr mehrere Wochen Trainingszeit", begründete die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg Anfang Juni das WM-Aus.

Schwierigste Phase der Karriere "Role Models" begleitet Gwinn durch die schwierigste Phase ihrer bisherigen Karriere. Im Film spricht die junge Leistungssportlerin über ihren steinigen Weg zurück aufs Spielfeld, aber auch "über Herkunft, Ehrgeiz und die Entwicklung des Frauenfußballs".

Gwinn ist die sechste Frau, die in der Reihe Einblicke in ihr Leben gewährt. Auch Nikeata Thompson, Sophia Flörsch, Düzen Tekkal, Leyla Piedayesh und LUNA wurden bereits porträtiert; alle bisherigen Folgen der Dokuserie sind in der ZDFmediathek abrufbar.

