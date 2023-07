"Die 100.000 Mark Show": Infos zur dritten Folge der Neuauflage mit Ulla Kock am Brink

Warum die große Familienshow neu erfinden, wenn man doch auch bewährte Ideen aus dem Sendungsarchiv holen kann? So müssen es sich die Programm-Macher bei RTL gedacht haben, als sie im September vergangenen Jahres mit dem Comeback des Klassikers "Die 100.000 Mark Show" den Retro-Trend im deutschen Fernsehen weiter befeuerten. Zwei Folgen der legendären Gameshow-Reihe mit Ulla Kock am Brink und Action-Spielen wie dem Nervenkitzel "Der heiße Draht" wurden bereits ausgestrahlt. Nun folgt die dritte Ausgabe, die allerdings auch schon 2022 produziert wurde. Gesendet wird sie nun am Samstag und nicht – wie im Vorjahr – am Sonntagabend.

"Wenn ich etwas unbedingt will, dann kriege ich das normalerweise auch"

Wie schon zu den Hochzeiten der Show, die in den Anfangsjahren des damals oft noch sehr experimentierfreudigen Privatfernsehens startete, hat sich die Moderatorin Ulla Kock am Brink, die am Montag, 10. Juli, 62 Jahre alt wird, ihre Unerschrockenheit und ihr ansteckendes Temperament bewahrt. "Ich war das Mädchen, das mit der Jungsbande rumzieht und die Wiese anzündet", sagte sie zuletzt in einem Interview über sich selbst. "Ich bin eine kleine Wilde, sehr begeisterungsfähig und dann wohl auch ziemlich durchsetzungsstark. Wenn ich etwas unbedingt will, dann kriege ich das normalerweise auch." Lebensmotto: "Ich bin eine taffe Bottroper Göre."