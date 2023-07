"Sportschau: Die Finals 2023": Infos zum Multi-Sport-Event

Kanu, Turnen oder Bogenschießen gehören zu den sogenannten Randsportarten, denen außerhalb von Olympischen Spielen üblicherweise wenig Aufmerksamkeit zuteilwird. In den letzten Jahren forcieren Verbände deshalb eine Bündelung der Kräfte, Entscheidungen werden zunehmend in großen, gemeinschaftlichen Events zelebriert. Vergangenes Jahr wurden die Europameisterinnen und Europameister bei den European Games in München gekrönt, umfassend begleitet von den Öffentlich-Rechtlichen – ein absoluter Höhepunkt, fanden sowohl die Beteiligten als auch die vielen Zuschauer vor Ort und am Fernseher. Von 6. bis 9. Juli sucht nun Deutschland seine Meister: Bei den Finals 2023 Rhein-Ruhr werden 129 deutsche Meistertitel in 18 Sportarten vergeben. Das Erste zeigt die Entscheidungen im nationalen Spitzensport – vornehmlich aus Düsseldorf und Duisburg – am Sonntag live in der "Sportschau".