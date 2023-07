"Starnacht am Wörthersee": Infos zur Live-Sendung mit Hans Sigl und Barbara Schöneberger

Am Samstagabend wird im Ersten wieder der Schlager gefeiert. Hans Sigl und Barbara Schöneberger laden zur "Starnacht am Wörthersee" ins beschauliche Kärnten ein. Unter anderem haben sich Andreas Gabalier und Andrea Berg für die Schlagersause angemeldet. Zum ersten Mal live im Ersten.

Starnacht am Wörthersee Musik • 08.07.2023 • 20:15 Uhr

Der Wörthersee ist eine Reise wert – und zwar längst nicht nur für Urlauber, die das türkise Gebirgsgewässer und die hinreißende Landschaft nahe der Grenze zu Italien und Slowenien genießen wollen. Auch unter Schlagerfans gilt der See in den Kärntner Tauern als Hotspot, immerhin handelt es sich bei dem beliebten Ausflugsort um eine der wichtigsten Wirkungsstätten Roy Blacks. Kein Wunder also, dass die Macher der "Starnacht am Wörthersee" die Schlagersause in den Anfangsjahren noch mit einer Würdigung des 1991 verstorbenen Stars verknüpften.

Darauf können sich die Zuschauer freuen Heute steht die im Jahr 2000 ins Leben gerufene Show längst für sich. Die diesjährige "Starnacht" wird von Barbara Schöneberger und Hans Sigl moderiert und zum ersten Mal in der Geschichte des Events live im Ersten (und zeitgleich im österreichischen Sender ORF 2) statt in den Dritten Programmen zu sehen sein. Auch 2023 begrüßt das in dieser Kombination noch recht junge Moderationsduo – Schöneberger ist seit 2015 dabei, "Bergdoktor" Sigl feierte im Vorjahr sein "Starnacht"-Debüt – zahlreiche nationale und internationale Musikstars in der Arena in der Klagenfurter Ostbucht.

"Eine nochmals veränderte Bühne, ein vergrößertes Zuschauerareal und eine große Riege an Topstars aus Schlager und Pop mit zahlreichen Hits und musikalischen Überraschungen werden diesen Abend unvergesslich machen", versprach Florian Illich, interimistischer ORF-Unterhaltungschef, im Vorfeld der rund dreistündigen Veranstaltung.

Promis feiern den Schlager Zu den hochkarätigen Gästen zählen unter anderem Andreas Gabalier, Maite Kelly, Beatrice Egli, Andrea Berg, Howard Carpendale, Melissa Naschenweng, Alexander Eder sowie Vanessa Mais Band Wolkenfrei. Keine Frage – der Fokus der Veranstaltung liegt auf volkstümlicher Musik. Nichtsdestotrotz bringt die Show mehere Genres zusammen. Zum ersten Mal Teil der Show ist beispielsweise der US-amerikanische R&B- und Hip-Hop-Künstler Ray Dalton, der einst gemeinsam mit Rapper Macklemore ("Can't Hold Us") die Charts stürmte und nun mit seinem neuen Song "Do It Again" auf der Freilichtbühne stehen wird. Für italienisches Flair sorgt indes Matteo Bocelli, Sänger und Sohn von Andrea Bocelli.

Starnacht am Wörthersee – Sa. 08.07. – ARD: 20.15 Uhr