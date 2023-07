"Tatort: Parasomnia": TV-Kritik zur Krimi-Folge mit Karin Hanczewski und Martin Brambach

Und darum geht es: Illustrator Ben (Wanja Mues, "Ein Fall für zwei") bezieht mit seiner 14-jährigen Tochter Talia (Hannah Schiller) ein großes, DDR-gruselgraues Haus, welches – wie kann es anders sein – etwas abgelegen in einem Waldstück liegt. Seit dem frühen Tod der Mutter leidet Talia unter Schlafstörungen. Oft sieht sie nachts Dinge und Menschen, die andere nicht wahrnehmen. Dann jedoch geschieht in besagtem Gruselhaus tatsächlich ein Mord – vielleicht dachte der Täter, es wäre immer noch unbewohnt.

Talia wird Zeugin des Verbrechens, kann sich aber in der Befragung durch Kommissarin Karin Gorniak (Karin Hanczewski) nur an Farbdosen statt eine Leiche und ausgelaufenes Rot statt Blut erinnern. Ein Muster ihrer Parasomnie, in der das Mädchen allzu Schreckliches in Dinge verwandelt, mit denen ihr geängstigtes Bewusstsein im Wachzustand leben kann. Während Gorniak und ihr Chef Schnabel (Martin Brambach) mit der ungewöhnlichen Jugendlichen nicht weiterkommen, "verliebt" sich Talia auf den ersten Blick in die Ermittlerin Leo Winkler (Cornelia Gröschel). Die erinnert sie mit ihren Prachtlocken wohl an die verstorbene Mutter. Ein guter Start für eine Reise ins finstere Unbewusste?