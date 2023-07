"Buschflieger – Abenteurer am Himmel": TV-Kritik zur neuen "Terra X"-Folge

Ob in der kanadischen Wildnis oder im Dschungel Südamerikas - Buschpiloten sind Teil einer lebenswichtigen Versorgungskette. Die neue "Terra X"-Doku begleitet die Piloten bei ihren Einsätzen, beim Transport von Lebensmitteln oder bei der heiklen Landung auf holprigen Pisten.

Buschflieger – Abenteurer am Himmel Dokumentation • 09.07.2023 • 19:30 Uhr

Viele Stunden, manchmal sogar Tage würde es dauern, um im Regenwald des südamerikanischen Staates Suriname mit dem Boot von einem Ort zum anderen zu gelangen. Gut, dass es noch die guten alten Buschflieger gibt: Die kleinen Maschinen – oft handelt es sich dabei um Cessnas – können Großes leisten. Buschpilot Alessandro Huber hat es vor Jahren aus der Schweiz ins ferne Suriname verschlagen. Dort fliegt er nicht nur Werkzeug und Waren, er bringt auch Mitarbeiter von Nichtregierungsorganisationen oder Abenteuertouristen an entlegene Orte im Dschungel. Huber ist einer der Flieger, die die Filmemacher Dominic Egizzi, Alexandra Hardorf und Christian Bock für die neue "Terra X"-Dokumentation "Buschflieger – Abenteurer am Himmel" in ihrem Alltag begleitet haben.

Menschen, Maschinen und Missionen Was macht einen Buschpiloten aus? Der Film erzählt von diesen Leuten und zeigt, dass es sich dabei um mehr als nur um Kurzstreckenflüge handelt. Die Landebahnen sind sehr kurz und beugen sich im Zweifel dem Willen der wilden Natur. "Da kann ich nur schwer abweichen, denn der Busch verzeiht nicht, wenn wir zu schwer sind", erklärt Huber und spricht vom Verhältnis Piste und Zuladung. Je kürzer die Landebahn, desto leichter muss der Flieger sein. Da bleibt schon mal etwas am Hangar in Paramaribo, der Hauptstadt Surinames, zurück – zum Leidwesen der Familien im Busch.

Ähnlich ergeht es einer siebenköpfigen Familie in der Wildnis Kanadas: Alles hängt von Pilot Urs Schildknecht ab, der sie mit Pferdefutter, frischen Lebensmitteln und Gas versorgt. Schildknecht ist der Experte, wenn es darum geht, auf dem Wasser zu landen – aber was tun, wenn Hochwasser herrscht und der Ankerplatz überschwemmt ist? Die Dokumentation klärt über vergleichbare Ausnahmesituationen auf. Und dann ist da ja noch der Wind ... Welche Maschine braucht es für welche Mission? Buschflieger haben ihre Augen überall, wie die Filmemacher zeigen: Pilotin Severine Oosterhoff beispielsweise scannt aus ihrer kleinen Cessna 185 die Umgebung bei Tyhee Lake regelmäßig nach Waldbränden ab. Das Leben eines Buschpiloten ist also voller Überraschungen – und voller Verantwortung.

Buschflieger – Abenteurer am Himmel – So. 09.07. – ZDF: 19.30 Uhr