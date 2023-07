"Bares für Rares"-Urgestein verabschiedet sich: "Eine Ikone hört auf"

Schlagerstar im Interview

Matthias Reim spricht offen über Rückschläge: "Das musste ich mir wieder erkämpfen"

Matthias Reim ist eine lebende Schlager-Legende. 1990 stürmte der gebürtige Korbacher mit dem Hit „Verdammt ich lieb‘ dich“ die Charts. In diesem Jahr will Matthias Reim sein 1500. Konzert geben. Im Interview mit prisma gibt der Schlagerstar private Einblicke in sein Leben mit einer großen Patchwork-Familie, plaudert über Lampenfieber und wie er sich nach Rückschlägen sein Publikum zurück erkämpfen musste.

MEHR