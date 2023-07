Ulla Kock am Brink mit Seitenhieb gegen Thomas Gottschalk in "Die 100.000 Mark Show"

Ulla Kock am Brink begrüßte die Zuschauer mit ihrer Neuauflage des TV-Klassikers "Die 100.000 Mark Show". Dabei führte die Moderatorin charmant durch die Sendung. Doch eine kleine Stichelei gegen Thomas Gottschalk gab es trotzdem.

Ulla Kock am Brink hat zu Cat Stevens geknutscht, mag keinen Kandidaten-Schweiß und hat keine Ahnung von Mathe oder handwerklichen Dingen. Alleine für diese Erkenntnisse hat sich die insgesamt dritte Comeback-Ausgabe von "Die 100.000 Mark Show" (RTL) schon gelohnt. Für Björn (36) und Claudia (35) zudem aus 100.000 anderen Gründen: Die beiden staubten den prallgefüllten Geldkoffer ab.

Manchmal ist es eben gut, wenn man auf seine Kinder hört: Denn die kleine Nele, bei Verwandten im Saalpublikum geparkt, riet den Eltern bei der Qual der Wahl um den richtigen Zahlencode-Zylinder, schüchtern zu "Nummer acht". Und in diesem versteckte sich tatsächlich der richtige Code für den Tresor. 817295 wurde zur Kombination zum Glück.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Paar verletzt sich "Das Leben ist voller Überraschungen", meinte Moderatorin Ulla Kock am Brink (61) eingangs der insgesamt dritten Comeback-Ausgabe ihrer Zastershow. Wohl wahr. Hatte sie selbst überhaupt noch mit einer Wiederauferstehung am Tresor gerechnet? Und woher hat RTL die ganzen DM-Scheine? Ausgezahlt wird allerdings nach offiziellem Wechselkurs in Euro.

Etwas seltsam war auch die erste Wettkampfrunde. In einem Hindernisparcours mussten sich die vier Kandidatenpaare an Kletterwänden oder rückwärts-abwärts laufenden Rollband-Rampen im Staffellauf bewähren. Irgendwann blieben, allerdings unbemerkt von der Konkurrenz, die rastlos weiterastete, Tobias und Kim verletzungsbedingt auf der Strecke.

"Was für ein Ritt", meinte Kock am Brink, die sich als Sportreporter versuchte und dabei in eine noch frühere Vergangenheit zurückfiel als die einstige Premiere dieser Show im Oktober 1993. Ihre rhetorische Vielfalt und Emotion hätte auch den spröden "Sportschau"-Eisblöcken wie Fritz Klein & Co. aus den reportermäßig sehr sachlichen 70ern zur Ehre gereicht.

Ratlosigkeit bei Cat Stevens größtem Hit Generell versuchten Ulla und die Show alles, um nicht aus der Zeit zu fallen. Aber nicht alle sind so drauf wie Kandidat Björn (36), der früher das Show-Studio mit Bausteinen nachzimmerte und für den mit der Teilnahme ein "Kindheitstraum" wahr wurde. Quizrunden zu Allgemeinbildung und Promi-Wissen gibt's anderswo auch. Gut, nicht überall muss man an einem Riesenflipper daddeln und gleichzeitig Bilderrätsel lösen. Oder montagsmalermäßig Bildchen zeichnen, während man in einem Astronautentrainer durch den Rotationswolf gedreht wird.

Es war, wie es wirkte: bemüht. Ein munterer Mix aus diversen Rätselshows wie "Gefragt, gejagt" und Action-Bestandteilen, die man so ähnlich (wenn auch dort mit wesentlich mehr Gezeter der Kandidaten) bei "Kampf der Realitystars" oder Klettereinheiten bei "Prominent getrennt" erleben darf oder muss.

Dass seit damals – vor 25 Jahren moderierte Kock am Brink ihre für viele Jahre letzte 100.000-Mark-Show – echt viel Zeit vergangen ist, zeigte sich, als nach dem Interpreten von "Morning Has Broken" (1971 in der berühmten Version von Cat Stevens veröffentlicht) gefragt wurde. Das weiß keiner der "Youngster"-Kandidaten (Robert ist mit 45 der älteste). Kock am Brinks Hilfestellung ("Ich hab damals dazu geknutscht") half leider niemandem.

"Ich muss aufpassen mit dem Schweiß" Immerhin: Die Kandidaten waren mit ehrlichem Engagement dabei und durchaus sympathisch. Als Adriana und ihr Robert ausschieden und sich im "Abschiedsspiel" noch einen Trostpreis von "7.600 Mark" erspielten, war Robert so happy ("War schön, wir haben uns gefühlt wie in den 90ern"), dass er gleich Kock am Brink herzen wollte. Da wich die sonst so gut Gelaunte dann doch eher panisch zurück: "Ich muss aufpassen mit dem Schweiß", den der ehrliche Robert gerade im Spiel vergoss.

Die Moderatorin strahlte einerseits pathetische Anteilnahme aus ("Das war Heldenfernsehen, das ihr uns hier bietet"), andererseits "Volksnähe". "Ich konnte alles außer Mathe, da hatte ich durchgängig ne Fünf", meinte sie vor einem Mathematik-Spiel. "Ich habe keine Erfahrung im Handwerkerbereich", gestand sie, als sich Björn im Finale mit dem Fuchsschwanz an einer zu überwindenden Holzwand einen Wolf sägte. "Du Bezwinger!", jubelte sie, als Björn dann den legendären "heißen Draht", das vorletzte Spiel vor dem Tresor, fehlerlos überwand. "Das war sensationell."

Ulla Kock am Brink zitiert Heinz Ehrhardt Es wurde sogar schlüpfrig, als wiederum Björn erkündete, was es bedürfe, um Nasenflöte spielen zu können. "Da braucht man schon einen großen Kolben, dann kann man darauf spielen", erklärte der Kandidat, und Kock am Brink fügte keck an: "Das kenn ich von was anderem, aber okay."

Aber Ulla kann auch deutsche Lyrik. Zum Test, ob die Kopfhörer funktionieren, zitierte sie die erste Strophe des Gedichtes "Die Made" von Heinz Ehrhardt. "Hinter eines Baumes Rinde wohnt die Made mit dem Kinde. Sie ist Witwe, denn der Gatte, den sie hatte, fiel vom Blatte. Diente so auf diese Weise einer Ameise als Speise." Das war nun wirklich Retro, allerdings in allerliebster Reinkultur.

Gar ein bisschen (Selbst-)Ironie förderte sie zutage. Als dem gestressten Björn in der letzten Fragerunde partout nicht einfallen wollte, wer denn der aktuelle "Wetten, dass ..?"-Moerator sei, kündete ihm Kock am Brink: "Na, Thomas Gottschalk." Björn konnte es nicht fassen, aber die Moderatorin meinte süffisant: "Ja, sogar der darf wieder."

Töchterchen Nele gibt den Tipp zum 100.000-Mark-Gewinn Jenseits solcher Highlights zog sich die Show schon arg. Es dauerte eine Stunde, bis auch Alexandra und Alexander aus München ausgeschieden waren (und mit einem Cabrio als Trostpreis Richtung Süden fahren konnten) und dann noch mal beinahe eine, bis kurz vor Mitternacht tatsächlich der Tresor geknackt wurde.

"Das gibt's nicht", jubelte Björn und schloss erst mal – Schweiß hin oder her! – Ulla Kock am Brink in die Arme und nicht etwa seine Frau. "Ich liebe diese Show einfach", glückseelte Kock am Brink folgerichtig und verteilte Schampusgläser. Nesthäkchen Nele, Tochter des Siegerpaares, guckte ein bisschen verwirrt, aber selig im Publikum. Dank ihres Tipps waren ihre Eltern gerade um insgesamt 114.600 Mark reicher geworden. Da sollte schon auch was für sie abfallen.