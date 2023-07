"Somebody Somewhere"-Star Bridget Everett: "Einen größeren Traum gab es für mich nicht"

Als Stand-up-Comedian und Sängerin machte sich Bridget Everett vor rund acht Jahren in den USA einen Namen. In New York kam sie bis 2015 noch als Kellnerin über die Runden und schaffte ihren Durchbruch erst in ihren 40ern. Im vergangenen Jahr feierte sie ihren bislang wohl größten Karriere-Erfolg: In der Serie "Somebody Somewhere" (auf Sky und über WOW) spielt sie eine Kleinstadt-Außenseiterin, die in einem Laien-Chor im US-Bundesstaat Kansas ihre Stimme findet – und damit ihren Platz im Leben.