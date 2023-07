Heike Makatsch über alte Ballermann-Zeiten: "Im Bewusstsein der jungen Männer verändert sich etwas"

Heike Makatsch übernimmt die weibliche Hauptrolle in der zweiten Staffel der RTL-Serie "Der König von Palma". Dort schlüpft sie in die Rolle der Ehefrau des Ballermann-Wirtes (Henning Baum). Mit Mallorca verbindet die Düsseldorferin eine lange Tradition. Wie fühlt es sich an, ins Partyleben der frühen 90-er zurückzukehren?

Wer sich an den Ballermann der frühen 90-er zurückträumen will, bekommt in Staffel zwei der RTL-Serie "Der König von Palma" (ab Dienstag, 11. Juli, 20.15 Uhr, RTL/RTL+) die Gelegenheit dazu. Henning Baum kämpft als Wirt des "Bieradlers" wieder gegen die einheimische Gastro-Mafia sowie den eigenen Größenwahn als Mann und Party-Unternehmer. Neu an seiner Seite ist Heike Makatsch als dessen Frau Sylvie. Kurioserweise wurde die Rolle in Staffel eins von Sandra Borgmann gespielt, die das Projekt verlassen hat. Wie ist es, die Rolle einer Kollegin einfach so weiterzuführen? Welche Erinnerungen hat die ehemalige Viva-Moderatorin an ihre Partys mit Anfang 20, und wie beurteilt Heike Makatsch den Party-Machismo von damals mit dem Wissen von heute?

prisma: Wie ist Ihre persönliche Beziehung zu Mallorca?

Heike Makatsch: Mallorca ist für mich ein wichtiger Teil meines Lebens und meiner Urlaubskultur, wenn man das so nennen will. Ich war schon als Kind oft dort, weil meine Eltern in den frühen Achtzigern bereits Fans der Insel waren. Eine Tradition, die ich bis heute beibehalte.

prisma: Dann kennen Sie auch – privat – den Ballermann?

Heike Makatsch: Nein, da war ich tatsächlich noch nie. Ich bin auch keine Expertin für all die vielfältigen Dinge, die man auf Mallorca entdecken kann. Es gibt diesen einen Ort, den ich immer wieder besuche. Das ist für mich Mallorca. Dieser Ort liegt in der bergigen, etwas unzugänglicheren Region der Insel.

"Riesige Kleiderstangen mit Klamotten" prisma: Dann war die Mainstream-Partyszene der Insel für Sie eine neue Erfahrung?

Heike Makatsch: Wenn man so will, ja. Allerdings war diese Szene ja inszeniert. Wir haben nur fiktiv am Ballermann gedreht. Dort dokumentarisch in der Menge zu baden, ist bei einer Fiction-Serie gar nicht drin. "Unser" Ballermann war ein Stück weiter nördlich – und natürlich haben wir außerhalb der Saison gedreht. Das heißt: Alle Menschen, die in der Serie wild feiern und äußerst dünn bekleidet sind, taten dies im Winter.

prisma: Die Serie zeigt immer wieder Partyszenen aus dem "Bieradler", in denen es ziemlich gedrängt zugeht. Das heißt, neben den Schauspielern brauchte man eine Menge Statisten, oder?

Heike Makatsch: Na klar, das sind mit die aufwändigsten Szenen, weil man nicht nur viele Menschen im Bild braucht – sondern wir drehten ja auch historisch. "Der König von Palma" spielt in den frühen Neunzigern. Wir hatten eine große Abteilung Maske und Kostüm, die wir in der Nähe des Sets in Hotels einrichteten. Dort wurden die Leute ausgestattet. Es gab riesige Kleiderstangen mit Klamotten, wo hunderte von Statisten eingekleidet und ihre Haare so hingebastelt wurden, dass die Zeit erzählt wird.

prisma: Sie waren zu jener Zeit, in der die Serie spielt, Anfang 20. Wie haben Sie damals gefeiert?

Heike Makatsch: Damals lebte ich noch in Düsseldorf – und ging immer viel tanzen. In Düsseldorf gibt es "die Altstadt", die dem Ballermann und der dortigen Feierkultur zum Teil ähnelt – aber das hat mich nie so interessiert.

"Das Umfeld bei 'Viva' war nicht besonders exzessiv" prisma: 1993 sind Sie dann Moderatorin beim neuen deutschen Musiksender VIVA geworden. Wie waren die Partys dort?

Heike Makatsch: Wir waren ein Laden, in dem sehr viele junge Leute gearbeitet haben. Trotzdem habe ich eigentlich nur dann gefeiert, wenn wir auf irgendwelchen Musikveranstaltungen waren, die wir medial begleiteten. Aber dann hat man da natürlich trotzdem gearbeitet (lacht). Soweit ich es erinnere, war das Umfeld bei VIVA nicht besonders exzessiv. Es war einfach Arbeit in einem musikalischen Umfeld.

prisma: Man könnte sich vorstellen, dass in diesem Alter die Grenzen zwischen Arbeit und Feiern – gerade in diesem Umfeld – verschwimmen ...

Heike Makatsch: Ich hatte Spaß bei der Arbeit. Manchmal hat sich der Arbeitstag oder die Arbeitsnacht dann auch noch privat ein wenig verlängert. Aber das war, glaube ich, nichts Besonderes oder Ungewöhnliches, wenn ich es mit dem Leben anderer junger Menschen damals vergleiche.

prisma: Was halten Sie von der Mode der frühen Neunziger? Eine schlimme Zeit – oder eine, die Sie retrospektiv interessant finden?

Heike Makatsch: Nun bildet die Ballermann-Mode der frühen Neunziger natürlich nicht alles ab, was es damals an Strömungen und Trends gab. Aber grundsätzlich finde ich, dass die Mode damals durchaus interessant war. Was man auch daran sieht, dass wir heute wieder viel aus dieser Zeit zitieren. Oft bin ich erstaunt darüber, was bei den jungen Leuten mittlerweile wieder angesagt ist, das ich noch von früher kenne.

"Dafür bin ich viel zu leidenschaftslos Trends gegenüber" prisma: Welche Modetrends aus den frühen Neunzigern hätten niemals wieder kommen müssen – und welche Dinge aus dieser Zeit schätzen Sie?

Heike Makatsch: Ich bin nicht so, dass ich sage: Bestimmte Dinge dürfen niemals wieder kommen! Dafür bin ich viel zu leidenschaftslos Trends gegenüber. Die meisten Dinge des Lebens empfinde ich weitaus wichtiger als irgendwelche Frisuren- oder Klamotten-Trends. Was die Leute anziehen oder nicht anziehen, ist mir egal. Andererseits verstehe ich natürlich, dass sich junge Leute modisch ausprobieren. Es gehört zum Erwachsenwerden und zur Persönlichkeitsentwicklung dazu.

prisma: Was erzählt die zweite Staffel "Der König von Palma", wenn man sie mit der ersten vergleicht?

Heike Makatsch: Staffel zwei ist deutlich dunkler. Es ist die Erzählung einer Abwärtsspirale. Matti Adler, die von Henning Baum gespielte Hauptfigur, will immer mehr – und fährt ihr Leben dabei an die Wand. Der Wunsch nach Expansion, nach Macht und vor allem danach, sich nicht unterkriegen zu lassen, hat immer destruktivere Folgen. Aber das sage ich jetzt natürlich aus Sicht seiner Frau Sylvie, weil ihr Blick auf die Dinge mich durch den Dreh begleitet hat (lacht).

prisma: Ist das auch ein bisschen die Metaebene der Erzählung, dass das Streben nach maximalem Erfolg und maximaler Unabhängigkeit eher im Schlechten enden könnte?

Heike Makatsch: Ja, ich finde, in diesem Fall kann man das so sagen. Matti strebt nach etwas, das er Freiheit nennt. Tatsächlich ist er aber nicht bereit, irgendwelche Kompromisse einzugehen – ohne die ein Zusammenleben aber nicht funktioniert. Insofern ist sein Wunsch nach Freiheit auch ein gutes Stück Egoismus und Machtgier.

"Das Rad wird sich nicht mehr zurückzudrehen lassen" prisma: Ohne, dass Sie jetzt das Ende der zweiten Staffel verraten – könnte die Serie weitergehen?

Heike Makatsch: Ich finde sogar, sie muss weitergehen. Einige Dinge sind auserzählt, aber es gibt noch viele lose Fäden, sodass ich es verschenkt fände, wenn man an dieser Stelle endet. Es gibt ja auch eine erzählerische Klammer – in Form eines Verhörs. Auch die muss irgendwann aufgelöst werden. Insofern plädiere ich für eine dritte Staffel.

prisma: Ein Aspekt der Ballermann-Kultur ist der ungebremste Sexismus, der dort herrschte. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie heute die dokumentarischen Ballermann-Aufnahmen von damals sehen?

Heike Makatsch: Ich finde es gut, dass wir in den letzten Jahren ein deutlich größeres Bewusstsein dafür entwickelt haben, wie uns alltäglich Sexismus umgibt. Wie normal es auch immer noch ist, dass auf dieser Ebene Machtverhältnisse ausgenutzt werden. Dass wir als Gesellschaft diesbezüglich eine Sensibilisierung erfahren haben, halte ich für eine große Errungenschaft. Das Rad wird sich nicht mehr zurückzudrehen lassen – und das finde ich gut. Wir befinden uns gerade in einer Übergangszeit, in der wir sehr genau drauf gucken und das ganze Thema sehr bewusst verfolgen. Wir lassen nichts mehr durchgehen, damit wir nicht in alte Machismo-Strukturen zurückfallen. Irgendwann wird eine Normalität einkehren, die der weiblichen Emanzipation gerecht wird.

"Ich kann verstehen, wenn Fans der Serie Sandra vermissen" prisma: Ist der Ballermann von 1992 schon vollständig überwunden?

Heike Makatsch: Es gibt immer noch viele Orte auf der Welt, an denen sich seit der weltweiten Bewusstseinsschärfung wenig verändert hat. Insgesamt sind wir aber auf einem guten Weg. Im Bewusstsein der jungen Männer verändert sich etwas. Sie wissen, dass Frauen ihre Grenzen anders ziehen. Es gibt heute eine andere Erwartungshaltung – bei beiden Geschlechtern. Wahrscheinlich setzt sich die, auf längere Sicht, auch am Ballermann durch.

prisma: In Staffel eins spielte Sandra Borgmann Ihre Rolle. War es merkwürdig für Sie, die Figur einer anderen Schauspielerin einfach so zu übernehmen?

Heike Makatsch: Es war schon ungewöhnlich – und es verlangt den Zuschauern ja auch etwas ab, eine neue Schauspielerin in einer beliebten Rolle zu akzeptieren. Ich kann verstehen, wenn Fans der Serie Sandra vermissen, denn ich finde, sie hat die Sylvie toll gespielt. Allerdings wusste ich, dass ich mich ein Stück weit von Sandras Darstellung lösen muss. Ich glaube, dass die Zuschauer lieber eine authentische Figur sehen wollen als meinen Versuch, einer Sache nachzueifern, die eine andere Schauspielerin etabliert hat. Ich habe mich beim Spielen durchaus frei gefühlt.