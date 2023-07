"Nord Nord Mord – Sievers und der schönste Tag": TV-Kritik zum 14. Fall

Abgesehen von der Leiche, die ein Taucher vor Sylt in einem Auto unter Wasser findet, beginnt "Sievers und der schönste Tag" (Erstsendung 2021), die 14. Episode der Crime-Comedyreihe "Nord Nord Mord" des ZDF (Regie: Maria von Heland), mit einem glücksglucksenden Moment. Inas Tante Marion (Hannelore Hoger) freut sich trotz ihrer späten Tage auf die Hochzeit mit ihrem Lover Robert (Christian Kohlund), den sie beim Sightseeing in Venedig in ihr Herz geschlossen hat. Robert ist reich, er hat ein Kloster gekauft, einen Bauernhof – und ein Boot sowieso. Aber auch Marion ist nicht arm. Schließlich war sie bereits mehrfach verheiratet, und stets blieb ein schönes Sümmchen für sie übrig. Ina Behrendsen, die junge Kommissarin (Julia Brendler), die sich für die Tante schämt, bleibt allerdings genau so skeptisch wie ihr Chef Sievers (Peter Heinrich Brix). Könnte Robert womöglich ein Heiratsschwindler sein? Und was hat er mit der Unterwasserleiche zu tun?