"Zocken ohne Limit – Online-Glücksspiel außer Kontrolle?": TV-Kritik zur neuen ARTE-Doku

Experte: Kein wirtschaftlicher Bereich so "kontaminiert"

Ein besonders guter Ort, um Geldflüsse zu verschleiern, ist übrigens Deutschland. Dies bestätigt auch ein Mitarbeiter der militärisch organisierten Guardia di Finanza in Italien. Michael Findeisen, ehemaliger Referatsleiter im Bundesfinanzministerium, wird noch deutlicher: "Wenn jemand organisierte Kriminalität in Deutschland sichtbar machen will, dann muss er sich wirklich den Glücksspiel-Bereich angucken." Es gebe keinen wirtschaftlichen Bereich, der so "kontaminiert" sei.