"Der König von Palma": TV-Kritik zur zweiten Staffel mit Henning Baum und Heike Makatsch

Die Geschichte des deutschen Ballermann-Unternehmers Matti Adler (Henning Baum) am Strand von Mallorca geht in die nächste Runde. "Der König von Palma" startet mit der zweiten Staffel. Heike Makatsch schlüpft darin in die Rolle von Mattis Ehefrau.

Der König von Palma Serie • 11.07.2023 • 20:15 Uhr

Im letzten Jahr lief die historische Eventserie – ja die frühen 90-er sind mittlerweile "historisch" – zunächst beim Streamingdienst RTL+ und erst zwei Monate später frei empfänglich in der RTL-Primetime. Wer wissen will, wie es mit Ballermann-Unternehmer Matti Adler (Henning Baum), seiner Frau Sylvie (Heike Makatsch, die die ausgestiegene Sandra Borgmann ersetzt) und Ost-Aufsteigerin Bianca (Pia-Micaela Barucki) weitergeht, muss diesmal nicht so lange zwischen kostenpflichtiger Premiere und Free TV-Ausstrahlung warten.

Zwar stehen alle sechs Folgen der zweiten Staffel ab Dienstag, 11.7., bei RTL+ zum Streamen bereit, die ersten drei Folgen werden allerdings auch am selben Abend schon in der RTL-Primetime (ab 20.15 Uhr) gezeigt. Wie die Geschichte um Gastro-Mafia, Party-Moneten, Liebesglück und Mallorca-Selbstverwirklichung weitergeht, erfährt man schon eine Woche später. Die Folgen vier bis sechs zeigt RTL am Dienstag, 18, Juli, um 20. 15 Uhr.

Im Interview mit prisma plauderte Heide Makatsch über ihre Party- und Ballermann-Erfahrungen. Dabei stellte die Schauspielerin fest: "Im Bewusstsein der jungen Männer verändert sich etwas". Hier gibt es das ganze, interessante Gespräch.

Mallorca, Ballermann, Schlager Ruhrpott-Austeiger Matti, der sich seinen Traum von der eigenen Großkneipe am Strand von Mallorca verwirklicht hat, kann über das Jahr 1992 zunächst nicht klagen. Der Laden läuft, das Bier fließt in Strömen, die Schlagerstars singen und mit Frau Sylvie und den beiden Kindern scheint auch alles okay. Dass Matti eine leidenschaftliche Affäre mit seiner ehemaligen Tresenkraft Bianca hat, weiß Sylvie allerdings nicht. Während Bianca auf das Ende der Heimlichkeit drängt, kann sich Matti nicht für einen klaren Weg entscheiden. Doch es warten noch "handfestere" Probleme auf den blonden Hünen. Er will expandieren, aber Mallorca-Pate Manuel Díaz (David Lifschitz) hat natürlich etwas dagegen. Er bekämpft den Deutschen mit allen Mitteln. Unaufhaltsam scheint der Druck auf Matti und seine Familie zu wachsen – auch wenn die Sonne verführerisch, aber unerbittlich weiter scheint, am Strand von Mallorca.

Erstaunlich ist, dass auch das deutsche Feuilleton 2022 recht zufrieden mit der RTL-Serie war. Und das trotz der Zutaten: Mallorca, Ballermann, Schlager und zumindest diskutabel ekligen 90er-Outfits. Andererseits überzeugte Henning Baum als – auch im übertragenen Sinn – blauäugiger Unternehmer mit unerschütterlichem Lebenstraum, der mitunter fiese Härte gegen sich und andere auspackte. Dazu kamen eine Zeit und eine Szene, die mit den Mitteln der deutschen Dramaserie bisher kaum ausgeleuchtet wurde. Tatsächlich hatte "Der König von Palma" vor allem in Sachen Stil und Atmosphäre einen gewissen Unterhaltungswert. Allerdings nutzte sich die Handlung rund um Familienprobleme und arg verschlagene "Locals" – alle Mallorciner reden etwas unzeitgemäß Deutsch mit starkem spanischen Akzent – auf Dauer etwas ab.

Wurde der "Bierkönig" zum "Bieradler"? Das Problem, dass die Serie neben ihrem "eye candy" der Jahre Strand- und Partyszenen wenig zu erzählen hat, verschärft sich leider in Staffel zwei. Arg uferlos mäandert die Handlung rund um Mattis, Sylvies und Biancas Beziehungsprobleme herum, und auch die Kämpfe mit Oberschurke Manuel Díaz wiederholen sich. Klar, eine gewisse Abwärtsspirale steht im Raum. Aber es dauert doch arg lange, bis in den neuen Folgen wirklich etwas in Gange kommt. Trotzdem wird das die Fans der Serie vielleicht nicht stören, denn sie schauen wohl eher wegen Henning Baum und der "Party seines Lebens" weiter. Hatten nicht viele von uns im Leben schon mal Mallorca-Träume?

Matti Adlers Geschichte und die seiner Kneipe "Bieradler" basieren übrigens lose auf der Story von Manfred Meisel. Der deutsche Gastronom machte aus dem damals erfolglosen "Bierkönig" ein Markenzeichen an der Playa de Palma. Am 11. oder 12. November 1997 wurden der Frankfurter, sein kleiner Sohn und eine Angestellte in Meisels Finca auf Mallorca ermordet. Ob Staffel zwei bereits mit dem – schon in Szene eins der ersten Staffel angedeuteten – Tod von Henning Baums Figur endet oder ob noch eine weitere Staffel folgt, kann noch nicht verraten werden. Fest steht aber: Matti Adlers Party ist endlich.

Der König von Palma – Di. 11.07. – RTL: 20.15 Uhr