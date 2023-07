"Leben auf der Straße – Obdachlos und abgehängt": Infos zur Doku im ZDF

Wie ist das Leben auf der Straße in Deutschland? Wie sieht der Alltag der Menschen ohne ein "Zuhause" aus? In der ZDF-Doku begleitet Filmemacher Thomas Kasper mehrere Menschen, die obdachlos sind.

Kasper begleitete verschiedene Wohnungslose in ganz Deutschland. Einer von inhen ist Chris, der auf den Münchner Straßen lebt. Ständig muss er seinen Schlafplatz in der Stadt wechseln und wird von der Polizei und U-Bahn-Wachleuten verfolgt. Doch das sind bei Weitem nicht die einzigen Hürden, mit denen sich Chris herumschlagen muss.

Die Doku gewährt nicht nur Einblicke in das Leben der Obdachlosen, sondern stellt auch einige Hilfsprojekte vor, wie die "Wohnschule" in Leipzig und "Housing First" in Berlin. Hier lernen junge Menschen, welche Rechte und Pflichten sie als Mieter haben. Welche Strategien bereits in der Vergangenheit angewandt wurden, um gegen Obdachlosigkeit vorzugehen, zeigt Kasper mit einem historischen Schwenk in das Berlin vor dem Fall der Mauer.