Soap-Legende Andrea Evans gestorben

Wie der mit Evans befreundete Casting Director Don Carroll dem Branchenmagazin "Deadline" bestätigte, ist die Schauspielerin am vergangenen Sonntag an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben.

Aus dem US-Fernsehen war Evans lange kaum wegzudenken: So war sie unter anderem in mehreren Hundert Folgen der Soaps "Reich und schön" und "Schatten der Leidenschaft" zu sehen. Vor allem die Rolle der hinterlistigen Tina Lord in der Serie "Liebe, Lüge, Leidenschaft" machte die Schauspielerin Ende der Siebzigerjahre bekannt. Als prägendes Gesicht des Genres der Soap Opera wurde sie in den USA zur Fernseh-Ikone.