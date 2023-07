Barbara Schöneberger verrät: Diesen TV-Star hat sie "angegraben ohne Ende"

Netflix setzte Serien-Hit ab

Das plötzliche Ende und die epische Wiederauferstehung von „Warrior Nun“

Es ist schwer zu sagen, ob wir im Serienhimmel oder in der Serienhölle leben. Einerseits ist das Angebot an Serien so groß wie nie. Andererseits gab es auch noch nie so viele vorzeitige Absetzungen. Die aus dem Dezember 2022 datierende Ankündigung von Netflix, die Serie „Warrior Nun“ plötzlich nach der zweiten Staffel einzustellen, sorgte allerdings für ziemlichen Wirbel. Doch warum wollte der Streamingdienst den Stecker ziehen?

