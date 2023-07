Tori Spelling: Nach der Trennung: Beverly Hills-Star muss in Horror-Motel ziehen – mit den Kindern

Tori Spelling ist durch "Beverly Hills, 90210" bekannt geworden. Nun musste sie nach der Trennung von Dean McDermott mit ihren fünf Kindern in ein billiges Motel ziehen.

Lange Zeit war unklar, wie es um die Beziehung von Tori Spelling (50) und ihrem Ehemann Dean McDermott (58) stand. Zwar machten Trennungsgerüchte die Runde, doch konkrete Hinweise auf eine Trennung gab es nicht. Das hat sich nun geändert.

Beverly Hills-Star zieht aus – mit den gemeinsamen Kindern Berichten der US-amerikanischen Website "Page Six" zufolge wohnt die 50-Jährige nicht mehr bei ihrem Mann, sondern ist mit den fünf gemeinsamen Kindern in ein Motel in Los Angeles gezogen. Dies belegen Fotos des Portals, die Spelling beim Verlassen ihres Zimmers zeigen. Anders, als man bei einem so hochkarätigen Star erwarten würde, hat das Motel jedoch nichts mit Luxus zu tun. Das Zimmer kostet gerade einmal 100 Dollar pro Nacht, was in Los Angeles einem Spottpreis gleichkommt.

Nach eigener Aussage sah sich der ehemalige "Beverly Hills, 90210"-Star aufgrund massiven Schimmelbefalls im heimischen Anwesen zum Auszug gezwungen. Doch die kaputte Ehe mit McDermott, der vor kurzem in einem mittlerweile gelöschten Instagram-Posting die endgültige Trennung bekanntgab, dürfte dabei eine Rolle spielen.

Pleite trotz Erfolgsgeschichte? Dass der ehemalige Star in einer solchen Absteige wohnen muss, hat gleich mehrere Gründe. Spelling Vater war zwar ein unglaublich reicher Mann, der mit seinen Kindern in einem riesigen Anwesen lebte. Doch von seinem Gesamtvermögen im Wert von insgesamt 600 Millionen Dollar vermachte er seiner Tochter gerade einmal 800.000 Dollar, der Rest ging an seine Frau.