"Ex on the Beach" 2023: Krasse Spoiler: Paulina ist zurück und will Yasin leiden lassen!

Yasin hat in der Show von RTL+ mit seiner Ex Paulina geschlafen – und sie dann aus der Show geworfen. Nun ist Paulina zurück und hat krasse Rachepläne für ihren Ex.

Wer sind Yasin und Paulina? Yasin ist 32 Jahre alt und kann einige Erfolge vorweisen. Unter anderem leitet er ein Fitnessstudio und spielt in der Amateurmannschaft des Basketballsteams von Bayern München. Sein Vater kommt ursprünglich aus Ägypten und seine Mutter aus den USA. Seitdem der Sportler im Sommer 2020 mit seiner damaligen Freundin an der Show "Temptation Island" teilnahm, ist er außerdem ein Reality-TV-Star. Danach war er unter anderem beim "Kampf der Realitystars" dabei.

Paulina Ljubas ist eine deutsche Influencerin. Sie wurde durch ihre Rolle in der Daily-Soap "Köln 50667" bekannt und feierte ihr Reality-TV-Debüt bei "Temptation Island VIP". Doch sie und ihr Partner Henrik Stoltenberg waren der Herausforderung nicht gewachsen und trennten sich.

Das ist zwischen den beiden passiert Yasin und Paulina kamen 2022 zusammen. Paulina war erst seit kurzem von ihrem Ex Henrik Stoltenberg getrennt und hoffte offenbar, mit Yasin Mohamed einen besseren Partner für sich gefunden zu haben. Doch die Beziehung der beiden hielt nur wenige Monate, dann war wieder Schluss. Bei "Ex on the Beach" hatten die beiden nun wieder Sex, nachdem Yasin einen Korb von Kandidatin Carina bekommen hatte. Kurz darauf bezeichnete er Paulina als seine "zweite Wahl". Dass sich nach der Trennung des Paares bei Paulina dramatische Szenen abspielten, verriet sie Yasin kurz darauf. Hier gab die junge Frau zu, schwanger mit einem Kind von Yasin gewesen zu sein. Ihr extremer Stress sowie die Trauer, die die Trennung bei ihr auslösten, habe jedoch zu einer Fehlgeburt geführt. Als Yasin Mohamed das hört, tröstet er seine Ex-Freundin und scheint wegen seinem Verhalten ein schlechtes Gewissen zu haben. Doch seine Freundlichkeit währt nicht lange: Als der 32-Jährige sich kurz darauf zwischen Paulina und Carina entscheiden muss, wirft er seine Ex-Freundin Paulina kurzerhand aus der Show.

Darum ist Paulinas Comeback so krass Das dürfte bei Paulina gar nicht gut angekommen sein – doch normalerweise ist das bei "Ex on the Beach" jetzt nicht mehr Yasins Problem, da Paulina aus der Show ausgeschieden ist. Doch in diesem Jahr soll es offenbar anders laufen. Der Sender bringt mit Paulina nämlich nun zum ersten Mal in der Geschichte der Show eine ausgeschiedene Ex zurück in die Show. Aus ihren Racheplänen macht Paulina kein Geheimnis: "Jetzt lernt ihr mal 'ne andere Seite von mir kennen", sagt die Influencerin zu ihrer Rückkehr. Yasin weiß hingegen genau, was ihn jetzt erwartet. "Jetzt schmeißt sie mich wahrscheinlich raus", kommentiert der wenig begeisterte Fitnesscoach die Rückkehr seiner ehemaligen Freundin. Das dürfte spannend werden!

"Ex on the Beach" – immer dienstags – auf RTL+