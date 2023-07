"Festival Sommer 2023" im Livestream: Hier kann man die Open-Airs in Echtzeit mitverfolgen!

Die Festival-Saison ist bereits im vollen Gange. Unter freiem Himmel feiern, tanzen und singen Fans zu den Sounds ihrer Lieblings-Bands und -Artists. Und der Festival-Sommer ist noch lange nicht vorbei! Im Juli, August und September finden einige weitere Open Air Veranstaltungen in Deutschland statt. Eine große Menge, bei welcher man eventuell nicht immer vor Ort dabei sein kann. Darum findet ihr hier eine Liste anstehender Festivals, welche per Livestream in Echtzeit mitverfolgt werden können. Viel Spaß beim Mitfeiern!

7. - 9. Juli 2023 Rolling Loud Germany Das Rolling Loud Germany Festival feiert in diesem Jahr Premiere in Deutschland. Es findet in der Messe München statt und gilt als das renommierteste Hip-Hop-Event der Welt. Auf der Bühne wird u.a. der Weltstar Travis Scott stehen. Neben internationalen Musiker*innen sind auch deutsche Stars wie Bonez MC und Luciano vertreten. Präsentiert wird das Rolling Loud Germany Festival von Telekom. Auf der Website von MagentaMusik sind weitere Informationen zum Hip-Hop Festival sowie der Livestream verfügbar.

21. - 23. Juli 2023 Deichbrand Festival Mitte Juli findet das Deichbrand Festival in Cuxhaven/Nordholz statt. Top-Acts in diesem Jahr sind u.a. Deichkind, K.I.Z. und Marteria. Aber auch Künstler*innen wie Beatsteaks, Electric Callboy und Juju treten auf dem genreübergreifenden Festival in diesem Jahr auf. Der offizielle Livestream wird präsentiert von O2 und ist kostenlos ohne Anmeldung verfügbar.

21. - 23. Juli 2023 Parookaville Das Parookaville ist ein elektronisches Tanzmusik-Festival, welches in der Nähe von Düsseldorf am Flughafen von Weeze stattfindet. Das Festival ist aufgebaut wie eine Stadt und bietet viele künstlerische und bunte Eindrücke. Das Line-Up besteht aus Größen der Szene wie beispielsweise Kygo, Alesso, Hardwell, Scooter und Steve Aoki. An dem gesamten Wochenende wird das Festival per Livestream übertragen. Auf dem Parookaville YouTube- und TikTok-Account können die Auftritte in Echtzeit miterlebt werden.

02. - 05. August 2023 Wacken Open Air Festival Aus aller Welt reisen Metalheads für dieses deutsche Festival an: Das Wacken Open Air. In diesem Jahr findet es erstmalig an vier Tagen statt. Metal-Fans können sich auf Headliner wie die britische Band Iran Maiden und Uriah Heep freuen. Im vergangenen Jahr wurde das Festival im Pay-TV Sender MagentaTV und im kostenlosen Livestream bei MagentaMusik übertragen. Ob dies 2023 wieder der Fall ist, wurde noch nicht bekanntgegeben.

18. - 20. August 2023 Highfield Festival Für alle Indie-Rock-Fans könnte das Highfield Festival ein passendes Line-Up bieten. Das Musikfestival am Störmthaler See Großpösna in Leipzig bringt sowohl nationale als auch internationale Musikgrößen auf die Bühnen. Darunter sind u.a. Beatsteaks, Marteria und Die Ärzte. Der offizielle Livestream des Highfield Festivals wird präsentiert von O2 und ist kostenlos ohne Anmeldung verfügbar. Link: https://music.o2online.de/journeys/highfield-festival/

18. – 20. August 2023 MS Dockville Das MS Dockville Festival findet in Hamburg statt und hat neben der Musik jede Menge Kunst und Workshops zu bieten. Das Line-Up ist sehr abwechslungsreich: Von Nachwuchskünstler*innen über Techno bis hin zu Indie-Rock ist einiges dabei. Zu sehen sind u.a. Danger Dan, Giant Rooks und girl in red. Im vergangenen Jahr gab es diverse Livestreams des Festivals. Ob dies 2023 wieder der Fall sein wird, ist noch nicht bestätigt. Link: https://msdockville.de

9. – 10. September 2023 Lollapalooza Berlin Auch im September ist die Festival-Saison noch nicht vorbei. Das Lollapalooza Festival in Berlin ist bunt und entführt auf ein zwei-tägiges Abenteuer zum Staunen und Mitmachen. Auch in diesem Jahr glänzt es mit großen Namen wie The Weeknd, Twenty One Pilots und Billie Eilish. Im Jahr 2022 war ein Livestream über MagentaTV verfügbar. Für dieses Jahr wurde ein Stream noch nicht offiziell angekündigt.