"Die Bachelorette": Überraschende Reaktion auf Jennifer Saros Sohn: "War ein Schock!"

18 Kandidaten buhlen um die neue "Bachelorette" Jennifer Saro. Einer von ihnen kennt die Rosenkavalierin bereits von Tinder. Zudem verriet die 27-Jährige ihren Verehrern, dass sie Mutter ist. Die Reaktionen darauf, waren sehr gemischt.

Premiere in der zehnten "Bachelorette"-Staffel (mittwochs, 20.15 Uhr, RTL): Mit Jennifer "Jenny" Saro sucht erstmals eine alleinerziehende Mutter einen Partner in der Kuppelshow. Nachdem sie nach einem One Night Stand ungeplant schwanger wurde, ist ihr einjähriger Sohn jetzt ihr Ein und Alles. Beim Dreh in Phuket/Thailand war "Keksi" daher auch mit dabei – gut umsorgt von Saros Mutter und einer guten Freundin. Die 27-Jährige: "Ich suche hier keinen Vaterersatz, ich suche einen Partner für mich, aber natürlich gibt es mich nur im Doppelpack."

Im Interview mit prisma gab Jennifer Saro private Einblicke und verriet, was ihr bei Männern besonders wichtig ist. Hier gibt es das ganze interessante Gespräch.

18 Männer wollen das Herz der Content Creatorin erobern, die seit fünf Jahren Single ist. Wie gewohnt mangelt es den Kandidaten nicht an Selbstbewusstsein: Da ist etwa Modedesigner Jesper, der nur schwarze Kleidung trägt und beim ersten Treffen in einer Eigenkreation auftaucht: Die Anzugjacke hat nur einen Ärmel, ein Arm ist unbedeckt. "Fresh!" loben die Mitbewerber.

Ein echter Langweiler stellt sich der "Bachelorette" vor Da ist der langhaarige Kaan, der sich für ziemlich unwiderstehlich hält. "Ohne zu übertreiben: Von zehn Frauen habe ich bei sieben immer Erfolg. Wenn ich nackt bin, ist mein Hintern so 1a." Überhaupt: Pos sind ein großes Thema: "Seid ihr Team Pfirsich oder Team Kirsche?", will Einer wissen. Andere outen sich direkt als Angehörige von "Team Arsch".

Koch Alex scheint als Kind in einen Topf mit Testosteron gefallen zu sein: "Die Bachelorette kann glücklich sein, so einen Mann wie mich kennenzulernen, weil ich meiner Meinung nach sehr besonders bin", tönt er. Und da ist ein zurückhaltender Mann mit Dad-Bod und Bart namens David, der aus einem kleinen Dorf namens Langweiler kommt – eine Steilvorlage beim Kennenlernen: "Mein Dorf heißt Langweiler, aber ich hoffe ich kann dir in unserer Zeit hier beweisen, dass ich kein Langweiler bin", scherzt er etwas bemüht. Die Bachelorette kommentiert das trocken: "Ich komme auch aus einem kleinen Dorf. Da bin ich weggezogen." Mittlerweile ist Berlin die Heimat der Influencerin.

Überhaupt meistert die Bachelorette das traditionelle Vorfahren der Kerle vor der obligatorischen Villa mit großer Coolness – im Gegensatz zu den Männern. "Ich habe in meinem Leben noch nie so eine schöne Frau gesehen, glaube ich", stammelt einer. Ein anderer fürchtet, beim Anblick der Bachelorette im grünen, tief ausgeschnittenen Glitzerdress direkt seinen Namen zu vergessen. Der TV-erfahrene Fynn ("Love Island") ist ebenfalls hin und weg: "Du hast eine mega Ausstrahlung!", lobt er Saro. Die findet es niedlich: "Ich fand ihn ne richtig süße Maus, einfach liebenswert irgendwie", sagt sie.

Kandidat kennt die "Bachelorette" von Tinder Hamburger Oguzhan staunt: "Ay, Caramba! Dass man mich sprachlos macht, ist echt selten." Im Gespräch mit den anderen Männern offenbart er dann etwas Überraschendes: "Sie kommt mir von irgendwoher bekannt vor. Von Tinder! Aber jetzt nicht jedem erzählen, Jungs!" Das Ausplappern übernimmt der muskelbepackte Macho dann lieber selbst. In der ersten Nacht der Rosen crasht er uncharmant ein Gespräch der Bachelorette: "Kannst du dich eigentlich an mich erinnern? Wir haben uns vor sechs Jahren mal kennengelernt, auf Tinder." Saro hat keinen Schimmer: "Was, echt?" Oguzhan: "Ich habe dich sofort wiedererkannt."

Die Bachelorette gibt hingegen zu: "Ich habe ihn weder erkannt noch ist der Groschen gefallen, als ich den Namen gehört habe." Vor den anderen macht die 27-Jährige direkt klar: "Ich weiß, dass wir auf jeden Fall nichts miteinander hatten, weil: Das wüsste ich." Oguzhan sei für sie "ein unbeschriebenes Blatt – wir lernen uns noch mal neu kennen".

Obwohl das Thema Familie in einigen Gesprächen aufkommt, hält sich Jennifer Saro mit Infos über ihre Mutterschaft zunächst zurück – aus taktischen Gründen: "Ich will die Männer erst mal aushorchen, ob Familie für sie überhaupt ein Thema ist", sagt sie. Bei dem ältesten Kandidaten Julian (38) rennt sie damit offene Türen ein. Er schwärmt von seinen Neffen und Nichten und will unbedingt bald eine eigene Familie gründen.

"Bachelorette" mit Kind – "War ein Schock!" Bevor sie sich für ihre erste Entscheidung zurückzieht, lässt die Bachelorette dann doch die Katze aus dem Sack und erzählt allen, dass sie Mutter eines einjährigen Sohnes sei. Die Reaktionen darauf: gemischt. Von "War ein Schock!" über "Oh, okay ..." und "Das stört mich gar nicht!" bis zu "Man muss sich Gedanken machen, kann man damit auch wirklich leben?" reichen die Reaktionen. Kandidat Baro will wissen: "Nörgelt der in der Nacht viel oder schläft der in Ruhe?" Saro findet es lustig: "Das fragt man normalerweise nie, aber ich fand's süß, er wollte Interesse zeigen und wusste aber nicht, was er sagen sollte."

Ex-Tinder-Match Oguzhan würde gern erfahren, warum sie die Schwangerschaft allein durchstehen musste und der Vater "keine Rolle spielt" (Saro). Das geht Adrian zu weit, er beendet das Gespräch mit einem "Mich interessiere diese ganzen Geschichten über deinen Ex nicht". Er habe gesehen, "dass ihr das unangenehm war", gibt er zu Protokoll. Oguzhan findet seine Frage hingegen "ganz normal".

Nach der ersten Nacht der Rosen heißt es für zwei Single-Männer bereits: Bye bye, Bachelorette. Hunde-Fan Thomas aus Hannover konnte Jennifer Saro ebenso wenig überzeugen wie der schüchterne Düsseldorfer Tim.