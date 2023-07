"Bachelorette" 2023: Love Island-Finalist Fynn verrät seine Ansprüche an Bachelorette

Fynn ist 25 Jahre alt und kommt aus Lüneburg. Der selbstsichere junge Mann ist Influencer und hat auf Instagram fast 100.000 Follower. Hier postet der abenteuerlustige Fynn Fotos von seinen vielen Reisen und spannenden Erlebnissen. Sein Geld verdienter außerdem bei seiner Arbeit in einem Modeladen. Es ist der perfekte Job für den modebewussten Sportler, der nach eigener Aussage schon als kleines Kind stilsicher war. Im Jahr 2021 nahm er an der Dating-Show "Love Island" teil und kam bis ins Finale. Zum Schluss verließ er die Sendung mit Greta Engelfried als Freundin, doch die Beziehung zerbrach schon nach wenigen Monaten. Nun ist der 25-Jährige wieder bereit für die Liebe und will die Bachelorette Jennifer Saro für sich gewinnen.

Was erwartet er von der Bachelorette?

In einem für RTL aufgenommenen Video verrät Fynn, was seine Ansprüche an seine zukünftige Freundin sind. Eine lange Liste an Eigenschaften, die Jennifer Saro aufweisen soll, hat Fynn nicht. Stattdessen zählt für den Influencer besonders der erste Eindruck. "Ich brauche diesen Wow-Effekt", sagt er im Video. Außerdem ist es für ihn wichtig, dass die Chemie zwischen ihm und seiner Partnerin stimmt. Fynn will mit seiner Freundin gemeinsam lachen können. Die einzige charakterliche Anforderung, die er an seine Partnerin stellt: "Sie muss ehrlich sein."