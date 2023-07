"Die Eifelpraxis: Chancen": TV-Kritik zum Film mit Jessica Ginkel und Simon Schwarz

Privat scheint sich derweil ebenfalls einiges zusammenzubrauen: Janine (Anjorka Strechel), die Noch-Ehefrau von Georg (Barnaby Metschurat), steht plötzlich in der Apotheke, um über die bevorstehende Scheidung zu sprechen. Doch ganz so sicher scheint sich Georg nicht mehr zu sein ...

Vickys Tochter Kim (Carlotta von Falkenhayn) wiederum hat Schwierigkeiten in der neuen Schulen, die einen anderen Ursprung haben, als es zunächst scheint. Immerhin kann sich Vicky bei all dem Trubel auf die Hilfe und den Zusammenhalt der Monschauer verlassen. Somit ist "Die Eifelpraxis – Chancen" ein weiterer spannender und herzlicher Film der Reihe, getragen von der sympathischen Hauptdarstellerin Jessica Ginkel. Ihr Kollege Simon Schwarz kehrte der Reihe übrigens keinesfalls den Rücken: Sein Dr. Chris Wegner war auch in den anschließenden Folgen zwölf und 13 am Start. Anfang Mai starteten die Dreharbeiten für zwei weitere Filme unter den Arbeitstiteln "Die Eifelpraxis – Wann, wenn nicht jetzt?" und "Die Eifelpraxis – Lieben und leben lassen".