"Lang Lang in München – Highlights von Klassik am Odeonsplatz": Infos zur ARD-Sendung

Hoher Besuch in München: Superstar Lang Lang tritt auf dem Odeonsplatz auf. Fotoquelle: 2023 Getty Images/Pool

Das Erste sendet am 14. Juli eine einstündige Aufzeichnung der "Klassik am Odeonsplatz", unter anderem mit dem chinesischen Klavier-Superstar Lang Lang. Er spielt das Klavierkonzert in a-Moll von Edvard Grieg. Fotoquelle: BR / Marcus Schlaf