Banksys Stimme: BBC veröffentlicht angebliches Interview mit Street-Art-Künstler

Ist er es wirklich oder nicht? Banksy ist, obwohl er seine Identität gewissenhaft verschleiert, seit Jahren der unumstrittene Star der Streetart-Szene. Nun soll ein Interview mit dem anonymen Künstler aufgetaucht sein.

Ist das etwa Banksys Stimme? – Niemand weiß, wie der mysteriöse Künstler aussieht, wie alt er ist, oder wie er in Wirklichkeit heißt. Ausschnitte eines bislang unveröffentlichten Telefoninterviews des US-Senders NPR aus dem Jahr 2005 sollen Fans nun zumindest seine Stimme hören lassen, wie es in einem Podcast der BBC heißt. Das Gespräch mit dem Street-Art-Maler sei laut BBC in Großbritannien bislang nicht ausgestrahlt worden.

Banksy – ein "britischer Pensionist"? "Wir gehen davon aus, dass Sie der sind, für den Sie sich ausgeben, aber wie können wir sicher sein?", fragt der Moderator in der 18 Jahre alten Ausgabe der Nachrichtensendung "All Things Considered" auf NPR. "Oh, dafür haben Sie überhaupt keine Garantie", antwortet der Gast, der behauptet, Banksy zu sein. Circa drei Minuten lang interviewt der Journalist den Mann, der sich nur als "Maler und Dekorateur" vorstellt. Die Motivation hinter seiner Guerilla-Kunst: "Man möchte nicht sein ganzes Leben lang in derselben Branche stecken bleiben, oder?" Laut "Independent TV" soll das Gespräch demnächst auf BBC Sounds zu hören sein.

2005, nur wenige Tage vor dem angeblichen Interview, hatte Banksy mehrere Werke im Metropolitan Museum of Art und im Brooklyn Museum in New York aufgehängt – und das inkognito. Für Augenzeugen soll er ausgesehen haben wie ein "britischer Pensionist", ein Mann mit Bart und Regenjacke. "Ich fand einige davon ganz gut, deshalb dachte ich: Stell sie in einer Galerie aus", erinnert sich der angebliche Banksy in dem aufgezeichneten Interview. Die Kunstwerke des mysteriösen Malers sind oft politisch und gesellschaftskritisch und setzen sich mit Themen wie Krieg, Kapitalismus und Überwachung auseinander.