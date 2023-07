"The Idol": Star Da’Vine Joy Randolph: “Lily-Rose Depp hat mich umgehauen”

Die US-Serie ist aktuell in aller Munde und wird weltweit heiß diskutiert. In “The Idol” (exklusiv auf Sky Q und über WOW) schlüpft keine Geringere als Lily-Rose Depp, die Tochter von “Fluch der Karibik”-Star Johnny Depp und Sängerin Vanessa Paradis, in die Rolle des gefallenen Popstars Jocelyn, der nach einem psychischen Zusammenbruch zurück ins Rampenlicht kehren will.

Wer ihr dabei unter die Arme greifen will? Der schmierige Clubbesitzer Tedros, gespielt von Abel “The Weeknd” Tesfaye. Ein großes Staraufgebot, das auch Schauspielerin Da’Vine Joy Randolph begeisterte. Die leidenschaftliche Sängerin und Musicaldarstellerin, die unter anderem in “The Lost City”, “Only Murders in the Building” oder “Dolemite Is My Name” zu sehen war, schwärmte im Interview mit prisma: “Vor allem die Arbeit mit Lily-Rose hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Sie hat mich am Set regelmäßig umgehauen umgehauen, weil sie so diszipliniert und talentiert war. Sie arbeitet so hart und will alles perfekt machen.”

Die 37-Jährige ergänzte stolz: “Ihre Arbeitsweise hat mich wirklich inspiriert. Sie hat die Messlatte ganz schön hoch gesetzt.” Auch mit ihren anderen Schauspielkollegen scheint Da’Vine Joy Randolph eine echte Freundschaft entwickelt zu haben. Gegenüber prisma erzählte sie: “Wir haben die Serie in einem echten Haus gedreht und haben dementsprechend viel Zeit dort verbracht. Selbst in Momenten, in denen die Kameras aus waren, haben wir zusammen Spaß gehabt und hingen aufeinander. So ein freundschaftliches Set habe ich noch nie erlebt. Diese Erfahrung werde ich für immer in guter Erinnerung behalten.”

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren